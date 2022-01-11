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08:40 21 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Протестные акции против Сороса и «приспешников» движутся регионами Украины

После Львова, Киева и Ужгорода против Сороса сегодня митингует Волынь. 20 января 2022 года более 50 активистов «Национальная ассамблея патриотов Украины» провели пикет в Луцке.

Перед зданиями Волынского областного совета и Волынской областной администрации пикетчики развернули плакаты: «Нет внешнему управлению Украиной!», «Сорос — враг Украины!», «Соросята — предатели Украины!», «Украина без Сороса!», «Сорос — вон из Украины!», пишет «Персона».

Основные требования активистов НАПУ те же: это выгнать из Украины организации и фонды, связанные с Джорджем Соросом, а также отстранить от власти всех его ставленников.

Также участники пикета призывают воспользоваться передовым опытом тех стран, которые запретили у себя на территории деятельность организаций финансируемых Джорджем Соросом.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: протесты, Джордж Сорос
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