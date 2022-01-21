Талоны от Налоговой

В декабре 2021 года ГНС собрала налогов на 18 млрд грн меньше от плана, вызвав коллапс Госбюджета и необходимость введения продуктовых карточек.

В декабре 2021 года ГНС собрала налогов на 18 млрд грн меньше от плана, вызвав коллапс Госбюджета и необходимость введения продуктовых карточек.

План по сбору налогов и таможенных доходов в декабре 2021 года в нашей стране провален с катастрофическими показателями. Такое развитие событий, в принципе, было прогнозируемым: непрофессиональная команда в Государственной налоговой службе априори не могла решить поставленную им задачу, о чем писали СМИ, – однако величина падения оказалась сюрпризом.

Скорректированный план по налогам в последнем месяце ушедшего года составил 61,272 млрд грн. Задача перед таможней – 46,678 млрд гривен. Однако в средине декабря эти цифры были синхронно увеличены на 12%, – в итоге индикатив по ГНС составил 68,625 млрд гривен, по таможне – 52,279 млрд грн. Фактически же Налоговой удалось собрать 49,689 млрд гривен, таможне – 45,460 млрд гривен.

Таким образом отклонение даже от первоначального плана, поставленного перед Государственной налоговой службой, составило 11,583 млрд гривен со знаком минус. А с учетом добавленных 12% дефицит уже превысил 18,936 млрд гривен! По таможне цифры составили соответственно минус 1,217 и 6,819 млрд гривен.

Примечательно, что на сайте ГНС – в новости о выполнении плана в 2021 году – решили пойти на небольшую манипуляцию и в абзаце о показателях декабря указали первоначальный, нескорректированный план, который ранее составлял 40,6 млрд.

О том, что цифра неполная, на сайте указано в скобках – однако это не помешало авторам новости сделать ложный вывод о будто бы перевыполнении плана по сбору налогов в декабре 2021 на целых 6 млрд гривен, которого на самом деле не было. Таким образом в ГНС попытались объяснить срочную рокировку в руководстве, когда не справившийся с работой уже экс-руководитель ведомства Михаил Титарчук был переведен на должность заместителя руководителя службы, а его кабинет заняла Татьяна Кириенко, которая, тоже не сумела решить эту задачу.

Не менее интересный момент – 31 декабря 2021, Государственная налоговая служба, сумев в этот день собрать лишь ничтожную сумму в 100 млн гривен, возместила НДС на сумму около 1,5 млрд гривен! Такая практика, как известно, таит в себе огромные коррупционные риски, ведь суммы откатов при возмещении НДС могут составить 30-50%.

Как удалось выяснить, 1481,9 млн гривен ГНС разделила между 161 плательщиком НДС, – но при этом весьма неравномерно. Половину – 825 млн грн – получили крупные структуры: Полтавский ГОК, кондитерская корпорация «Рошен», Побужский ферроникелевый комбинат, «Интерпайп НТЗ» и другие. Всего – менее двух десятков юрлиц.

При этом остальные 143 плательщика получили всего 393 млн гривен. В итоге, как сообщают телеграмм каналы, к адресатам не дошли 264 млн грн. При этом сумма откатов – процесс получения которых, как предполагается курировал бывший кандидат на должность руководителя ГНС, одиозный налоговик Евгений Бамбизов (линк) – могла составить от 80 до 130 млн гривен.

Днем раньше, 30 декабря 2021 года, сумма возмещения НДС составила 3,3 млрд гривен. Всего же в декабре было возмещено 17,3 млрд гривен. Таким образом минус в сборе налогов на фоне большой суммы возмещения НДС автоматически перекладывает проблему на январь 2022 года.

В Офисе президента прекрасно понимают: нынешний месяц окажется критическим месяцем для власти, которая не сможет выполнять обязательства по финансированию запланированных ранее расходных статей Госбюджета. Понимает это и куратор Налоговой, руководитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенный политике Даниил Гетманцев. Ранее он публично угрожал увольнениями чиновникам, «отвечающих за выполнение планов». Это может означать как отставку госпожи Кириенко, которая может поставить антирекорд по времени пребывания на должности и.о. руководителя ГНС, так и ее предшественника Михаила Титарчука, о чем намекнул Гетманцев, употребив слово «заместители».

Однако самое плохое последствие этой ситуации – за налоговые недоимки придется расплачиваться социально незащищенным слоям населения. С одной стороны – потерей первоочередных льгот, которые власть будет вынуждена ограничивать, с другой – невозможностью властей влиять на розничные цены и бороться с инфляцией.

Выходом из кризисной ситуации Офис президента видит введение продуктовых карточек, что довольно плохо сочетается с обещаниями президента Владимира Зеленского закончить «эпоху бедности». Понимая это, куратор Налоговой Даниил Гетманцев, попытался публично опровергнуть подобные планы в своем телеграмм-канале. Впрочем, это опровержение касалось формы, а не содержания. В тоже время, Гетманцев в довольно резкой форме «наехал» на МВФ, сообщив публично, что Украина и без его транша сможет выжить. Интересно, каким образом это «выживание» с пустым бюджетом из-за невыполнения плана по налогам и без транша видит фактически главный налоговик? Скорее всего, это блеф, чтоб сохранить хорошую мину при плохой игре.

А это означает, что за ошибки Офиса президента и руководства ГНС придется заплатить всей стране.

Невыполнение плана по налогам станет одним из факторов увеличения инфляции, остановить которую власть сегодня не в состоянии.

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