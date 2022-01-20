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Главная » Украина » Общество
11:03 21 Января 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Стало известно, какое американское оружие передадут Украине страны Балтии

США дали разрешение трем балтийским сранам-членам НАТО отправить оружие американского производства Украине на фоне растущей напряженности.

Украина получит от стран-членов НАТО противотанковые ракеты Javelin.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Три прибалтийских государства, которые являются членами НАТО, смогут направить в Украину противотанковые ракеты Javelin и системы ПВО Stinger.

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Администрация Байдена также уведомила Конгресс США о том, что намерена предоставить Украине пять транспортных вертолетов Ми-17 российского производства, которые предназначались для афганских военных и ремонтировались в Украине.

Как отметил сказал представитель Госдепартамента США, «Соединенные Штаты и их союзники объединяются, чтобы ускорить оказание помощи Украине в области безопасности».

«Мы находимся в тесном контакте с нашими украинскими партнерами и нашими
союзниками по НАТО по этому вопросу и используем все доступные инструменты
сотрудничества в области безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свою
оборону перед лицом растущей российской агрессии», — добавил он.

Ранее Власти писали, что США разрешили трем странам Балтии передать Украине американское оружие.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: оружие, США, страны Балтии
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