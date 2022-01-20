Стало известно, какое американское оружие передадут Украине страны Балтии
США дали разрешение трем балтийским сранам-членам НАТО отправить оружие американского производства Украине на фоне растущей напряженности.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.
Три прибалтийских государства, которые являются членами НАТО, смогут направить в Украину противотанковые ракеты Javelin и системы ПВО Stinger.
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Администрация Байдена также уведомила Конгресс США о том, что намерена предоставить Украине пять транспортных вертолетов Ми-17 российского производства, которые предназначались для афганских военных и ремонтировались в Украине.
Как отметил сказал представитель Госдепартамента США, «Соединенные Штаты и их союзники объединяются, чтобы ускорить оказание помощи Украине в области безопасности».
«Мы находимся в тесном контакте с нашими украинскими партнерами и нашими
союзниками по НАТО по этому вопросу и используем все доступные инструменты
сотрудничества в области безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свою
оборону перед лицом растущей российской агрессии», — добавил он.
Ранее Власти писали, что США разрешили трем странам Балтии передать Украине американское оружие.