Качнуло неслабо: жителей Кривого Рога напугало землетрясение

В Кривом Роге было зафиксировано землетрясение.

Толчки ощущались во многих районах города



Об этом сообщает «Первый Городской».

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Сегодня утром, 21 января жители Кривого Рога ощутили подземные толчки, которые некоторых разбудили, а других не на шутку напугали.

Виной тому оказалось землетрясение, что подтвердили в главном центре специального контроля. Источник подземных толчков находился на глубине 5 км под городом, а магнитуда землетрясения составила 3,3 бала по шкале Рихтера.

Согласно классификации, землетрясение такой магнитуды считается ощутимым, особенно для людей находящихся в помещениях. Толчки такой магнитуды сравниваются с ощущениями от езды на грузовике.

Судя по сообщениям криворожцев в соцсетях, толчки ощущались во многих районах города.

Как ранее сообщали Власти, в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение.