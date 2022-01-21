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11:35 21 Января 2022 Просмотров 67   КомментариевКомментарии

Качнуло неслабо: жителей Кривого Рога напугало землетрясение

В Кривом Роге было зафиксировано землетрясение.

Толчки ощущались во многих районах города

Об этом сообщает «Первый Городской».

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Сегодня утром, 21 января жители Кривого Рога ощутили подземные толчки, которые некоторых разбудили, а других не на шутку напугали.

Виной тому оказалось землетрясение, что подтвердили в главном центре специального контроля. Источник подземных толчков находился на глубине 5 км под городом, а магнитуда землетрясения составила 3,3 бала по шкале Рихтера.

Сообщения криворожцев о землетрясении в соцсетях

Согласно классификации, землетрясение такой магнитуды считается ощутимым, особенно для людей находящихся в помещениях. Толчки такой магнитуды сравниваются с ощущениями от езды на грузовике.

Судя по сообщениям криворожцев в соцсетях, толчки ощущались во многих районах города.

Как ранее сообщали Власти, в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
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