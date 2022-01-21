Европейский протест: странный и предательский

В Европе, пока к счастью Восточной, с конца года наметился новый тренд! В ряде стран, до этого как минимум благожелательно относившихся к Украине, к посольствам нашей страны выходят группы людей и начинают протестовать, обвиняя нас в оправдании нацизма и желании развязать войну. Казалось бы, все ясно, Москва мобилизовала свою агентуру, те привели знакомых маргиналов и давай кричать. Однако, возникают вопросы. Так 19 января прошел митинг в крошечной Северной Македонии, где, казалось бы, огромно американское влияние (США долгое время держали в республике военную базу). Более 20 человек (а больше у особнячка посольства просто не поместятся) выходят к нашему посольству и час скандируют лозунги из смеси антифашистской риторики с антивоенной, а полиция стоит у стеночки и не вмешивается.

В ходе митинга в конце декабря в Сербии дорогу у нашего посольства вообще перекрыли. А в Молдове на несанкционированный митинг странных левых активистов в масках Сальвадора Дали приехали СМИ, включая телевизионщиков, а вот полиция почему-то не успела. В митингах традиционно ищут «руку Кремля» и она безусловно есть. Однако, есть и ковидные ограничения и законодательство о проведении массовых мероприятий. Еще можно предположить, что в Сербии по личной просьбе Путина Президент Вучич их проигнорировал! Но как быть с Македонией или Молдовой? Если бы в Скопье или Кишиневе хотели проявить хоть небольшую солидарность с противостоящей энергетическому и военному шантажу России Украине, неужели нельзя было административными методами лишить Кремль очередного повода для хвастливой пропаганды? И не надо говорить про «свободное право на протест», если уж его устраивают иностранные агенты.

Увы, но дело в том, что властям восточноевропейских стран такие мероприятия очень выгодны. Они, как бы оставаясь не причем, демонстрируют, и даже не Киеву, а Вашингтону свое нежелание как-либо участвовать в судьбе Украины. Мол, это ваша война, вы с ней и разбирайтесь, а мы хотим «СеверныйЮжный поток», дешевый газ и деньги российских олигархов. Кстати, на Орхидском озере в Македонии есть совместный с Россией проект, в последнее время замороженный к неудовольствию македонских партнеров. Так что, как знать, вполне возможно, что активисты, вышедшие сегодня в Македонии, а до этого в других городах получают не средства из Кремля, а «благословение свыше» от собственных лидеров.

Самое обидное в этой ситуации то, что многочисленная украинская диаспора и все европейские связи наших лидеров почему-то не позволяют нанести ответный удар пропагандистской машине Кремля. Неужели в Варшаве, Берлине, Лондоне не могут выйти к русским посольствам тысячи украинцев и потребовать от Путина остановить войну. И это при том, что события 2014 года дали многим из них свободно жить и работать в Европе? Или никто не предпринимает попыток поднять их на протест, пока кремлевская пропаганда торжествует?

Источник: NEW KOBZAR