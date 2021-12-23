На границе с оккупированным Крымом украинские военные провели учения с “Градами”. Видео
ВСУ провели военные учения на одной из полигонов Херсонской области.
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
На одном из военных полигонов Херсонской области, вблизи границ оккупированного Крыма, ВСУ провели тактические учения по противодействию возможным наступательным операциям, в том числе по защите морского побережья и отдельных участков суши.
В учениях принимали участие боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», которые отработали подавление и уничтожение техники и живой силы условного противника.
Экипаж реактивной батареи использовали информацию, предоставленную артиллерийской разведкой, которая изучала местность и отмечала цели для поражения. Разведчики также использовали беспилотный летательный аппарат разведчик.
«Каждый раз командиры в обучение добавляют новые элементы и вводные для разработки различных аспектов противодействия врагу. Командиры усложняют задачу, обучая личному составу действовать в условиях внезапного изменения обстановки», — рассказывает об учениях командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Целю учения также была отработка слаженности артиллерийских подразделений и повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями при выполннении поставленных задач
Как ранее сообщали Власти, Украина провела масштабные военные учения возле Крыма: с танками и авиацией.