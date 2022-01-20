НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:32 21 Января 2022 Просмотров 222   КомментариевКомментарии

В Ривном полицейские ночью ворвались в бордель и испортили удовольствие клиенту. Видео

В Ривном разоблачили деятельность борделя, который работал под прикрытием массажного салона.

Обыски готовили в течение длительного времени

Об этом сообщает «RIVNE Online».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Сотрудники отдела полиции по противодействию торговли людьми разоблачили деятельность заведения, где за деньги клиентам предоставлялись услуги сексуального характера. Бордель работал под прикрытием массажного салона «Ego Studio».

Правоохранители нагрянули в салон прямо во время разгара рабочего дня. В этот момент в заведении находился клиент, которому предоставляла услуги одна из сотрудниц заведения.

Всего на момент прибытия сотрудников полиции в борделе находилось пять неместных девушек. Еще одна девушка, жительница Херсона, попала в салон прямо во время проведения обысков.

Среди услуг так называемого VIP-массажного салона – собственно массаж, «релаксы» (мастурбация) и другие разнообразные формы интимных услуг.

Стоимость посещения салона составляла от 1700 до 11000 гривен и варьировалась в зависимости от вида предоставляемых услуг.

Обыски в сети массажных салонов «Ego Studio» проводились синхронно по всей Украине. Обыски готовили в течение длительного времени.

Около 20:10 одновременно по всей стране началась операция по разоблачению деятельности сети борделей. Когда полицейские вошли в салон полуголые девушки начали выскакивать на улицу, поэтому правоохранители были вынуждены их на несколько секунд успокоить и отобрать телефоны, чтобы не было утечки информации.

В помещении на момент начала операции находился один клиент, обмотанный только полотенцем. Одна из девушек как раз оказывала ему услуги

Одна из девушек, наиболее активно общавшаяся со следователями, представилась Мариной. Она пыталась вырвать у правоохранителей свой телефон и позвонить кому-то. Однако после ее звонка так никто и не приехал.

Вероятно, администратор Марина, активно общавшаяся с полицейскими

Остальные четыре девушки сначала не хотели представляться, однако потом таки называли свои имена и показали полицейским свои документы.

Сотрудницы салона

В ходе непосредственного обыска помещения, где работали девушки были обнаружены четыре приватных комнаты с заклеенными окнами, приглушенной неоновой подсветкой и одной широкой двуспальной кроватью каждая.

"Рабочее место" – комната с заклеенными окнами и всем необходимым для интимных развлечений (после обыска)

В общих комнатах правоохранители обнаружили две скрытые веб-камеры, спрятанные в аудиоколонках. Посетители салона не могли знать об устройствах, а значит за клиентами борделя велась скрытая съемка.

Скрытые видеокамеры на первом и втором этажэ

Среди разнообразных средств, предназначенных для сексуальных утех, в комнатах обнаружили массажные масла, разнообразные лубриканты, костюмы для «ролевых» игр, много разового нижнего белья, одноразовые гигиенические наборы и другие мелочи для создания интимной атмосферы.

В ходе проведения обысков в дверной звонок массажного салона кото-то позвонил. Оказалось, это приехала еще одна девушка из Херсона на работу. Шокированная новоприбывшая работница салона, в сопровождении сотрудников полиции присоединилась к другим девушкам.

Чемодан работницы Ego Studio из Херсона, которая приехала в разгар обыска в доме

Практически все девушки оказались неместными. Позже одна из сотрудниц салона рассказала правоохранителям, что сеть салонов делает обмен девушками между областями, чтобы они не наткнулись на знакомых.

Интересно, что оплата за интимные услуги шла через официальную кассу. Это подтвердило наличие кассового аппарата, кассовых лент, а также терминала для оплаты картой.

Брендированная кассовая лента

Организаторам борделя грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Работницам сферы интимных услуг могут получить небольшие административные штрафы – до 170 гривен.

Как ранее сообщали Власти, жительница Винницы организовала бордель: какие цены и кто работал.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: проституция, бордель, полиция, массажный салон, ривне
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.01.2022 15:15
Две женщины на Киевщине вербовали и переправляли украинок в турецкие бордели
ТОР
06.01.2022 12:46
В Донецкой области полицейский украл 12 тыс гривен у покойника
ТОР
06.12.2021 16:23
Жительница Винницы организовала бордель: какие цены и кто работал
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Киеве с эвакуатора на дорогу выпал огромный бульдозер

11:48 Украина

В Гане прогремел мощный взрыв: много погибших, сотни зданий разрушены

09:24 Мир

В Киеве ночью горела многоэтажка: спасатели нашли два обгоревших тела

06:22 Украина

В Мозамбике убили и обезглавили мужчину: местные верят что в лысых головах есть золото

23:59 Мир

Обязательная вакцинация работников: Верховный суд поставил точку в спорах

16:27 Украина

Под Черкассами два сотрудника предприятия до смерти замерзли в холодильной камере

15:59 Украина

В Кремле назвали срок ожидания письменного ответа от США по гарантиям безопасности

12:39 Мир

В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

11:41 Мир

Заразилась, чтобы не делать прививку: в Чехии от COVID-19 умерла певица-антивакцинатор

11:15 Мир

Украли $120 тысяч из сейфа судьи: всплыли подробности ограбления суда во Львове

07:39 Украина

Праздновали по-царски: после решения суда Порошенко с командой засекли в ресторане

07:01 Украина

Новости | NetGameSlots.com