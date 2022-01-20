В Ривном полицейские ночью ворвались в бордель и испортили удовольствие клиенту. Видео

В Ривном разоблачили деятельность борделя, который работал под прикрытием массажного салона.

Обыски готовили в течение длительного времени



Об этом сообщает «RIVNE Online».

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Сотрудники отдела полиции по противодействию торговли людьми разоблачили деятельность заведения, где за деньги клиентам предоставлялись услуги сексуального характера. Бордель работал под прикрытием массажного салона «Ego Studio».

Правоохранители нагрянули в салон прямо во время разгара рабочего дня. В этот момент в заведении находился клиент, которому предоставляла услуги одна из сотрудниц заведения.

Всего на момент прибытия сотрудников полиции в борделе находилось пять неместных девушек. Еще одна девушка, жительница Херсона, попала в салон прямо во время проведения обысков.

Среди услуг так называемого VIP-массажного салона – собственно массаж, «релаксы» (мастурбация) и другие разнообразные формы интимных услуг.

Стоимость посещения салона составляла от 1700 до 11000 гривен и варьировалась в зависимости от вида предоставляемых услуг.

Обыски в сети массажных салонов «Ego Studio» проводились синхронно по всей Украине. Обыски готовили в течение длительного времени.

Около 20:10 одновременно по всей стране началась операция по разоблачению деятельности сети борделей. Когда полицейские вошли в салон полуголые девушки начали выскакивать на улицу, поэтому правоохранители были вынуждены их на несколько секунд успокоить и отобрать телефоны, чтобы не было утечки информации.

Одна из девушек, наиболее активно общавшаяся со следователями, представилась Мариной. Она пыталась вырвать у правоохранителей свой телефон и позвонить кому-то. Однако после ее звонка так никто и не приехал.

Остальные четыре девушки сначала не хотели представляться, однако потом таки называли свои имена и показали полицейским свои документы.

В ходе непосредственного обыска помещения, где работали девушки были обнаружены четыре приватных комнаты с заклеенными окнами, приглушенной неоновой подсветкой и одной широкой двуспальной кроватью каждая.

В общих комнатах правоохранители обнаружили две скрытые веб-камеры, спрятанные в аудиоколонках. Посетители салона не могли знать об устройствах, а значит за клиентами борделя велась скрытая съемка.

Среди разнообразных средств, предназначенных для сексуальных утех, в комнатах обнаружили массажные масла, разнообразные лубриканты, костюмы для «ролевых» игр, много разового нижнего белья, одноразовые гигиенические наборы и другие мелочи для создания интимной атмосферы.

В ходе проведения обысков в дверной звонок массажного салона кото-то позвонил. Оказалось, это приехала еще одна девушка из Херсона на работу. Шокированная новоприбывшая работница салона, в сопровождении сотрудников полиции присоединилась к другим девушкам.

Практически все девушки оказались неместными. Позже одна из сотрудниц салона рассказала правоохранителям, что сеть салонов делает обмен девушками между областями, чтобы они не наткнулись на знакомых.

Интересно, что оплата за интимные услуги шла через официальную кассу. Это подтвердило наличие кассового аппарата, кассовых лент, а также терминала для оплаты картой.

Организаторам борделя грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Работницам сферы интимных услуг могут получить небольшие административные штрафы – до 170 гривен.

Как ранее сообщали Власти, жительница Винницы организовала бордель: какие цены и кто работал.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: проституция, бордель, полиция, массажный салон, ривне