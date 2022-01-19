Показатели заболеваемости растут: в “оранжевую” зону карантина скатилась еще одна область
В Украине по состоянию на 21 января эпидемические показатели уже восьми областей соответствуют “оранжевой” карантинной зоне.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.
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«Оранжевому» уровню сейчас соответствуют следующие области:
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Житомирская,
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Ивано-Франковская,
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Ривненская,
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Сумская,
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Черновицкая,
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Львовская,
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Тернопольская,
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Черниговская.
Последняя область перешла из «желтой» в «оранжевую» зону сегодня.
В Черниговской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования – 22,6% при допустимом значении 20%.
В Ивано-Франковской области коэффициент выявления случаев инфицирования значительно превышает норму и достигает 33,6%.
Также превышена динамика уровня COVID-госпитализаций – 101,5%, днем ранее было – 108,4%.
Кроме того в области превышен показатель роста уровня госпитализаций – 86,2 при норме до 60 на 100 тыс. населения, накануне было – 81,5.
Остальные регионы Украины пока остаются в «желтой» зоне карантина.
Как сообщали Власти, из-за резкого ухудшения эпидситуации в Ивано-Франковской области по данным на 20 января ее переведут в “красную” карантинную зону.