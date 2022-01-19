Показатели заболеваемости растут: в “оранжевую” зону карантина скатилась еще одна область

В Украине по состоянию на 21 января эпидемические показатели уже восьми областей соответствуют “оранжевой” карантинной зоне.

"Оранжевая" зона расширилась



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

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«Оранжевому» уровню сейчас соответствуют следующие области:

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Ривненская,

Сумская,

Черновицкая,

Львовская,

Тернопольская,

Черниговская.

Последняя область перешла из «желтой» в «оранжевую» зону сегодня.

В Черниговской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования – 22,6% при допустимом значении 20%.

В Ивано-Франковской области коэффициент выявления случаев инфицирования значительно превышает норму и достигает 33,6%.

Также превышена динамика уровня COVID-госпитализаций – 101,5%, днем ранее было – 108,4%.

Кроме того в области превышен показатель роста уровня госпитализаций – 86,2 при норме до 60 на 100 тыс. населения, накануне было – 81,5.

Остальные регионы Украины пока остаются в «желтой» зоне карантина.

Как сообщали Власти, из-за резкого ухудшения эпидситуации в Ивано-Франковской области по данным на 20 января ее переведут в “красную” карантинную зону.

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Тэги: карантин, covid-19