Будет еще ужаснее: Netflix подтвердил выход второго сезона “Игры в кальмара”

Netflix официально подтвердил съемки второго сезона популярного сериала «Игра в кальмара».

Ранее режиссер проекта уже сообщал журналистам, что сериал ждет продолжение



Об этом сообщает «The Verge» со ссылкой на директора по контенту компании Теда Сарандоса.

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Руководство Netflix официально подтвердило съемки продолжения корейского мини-сериала «Игра в кальмара». По словам директора по контенту, «Вселенная Игры в кальмара только началась», и в будущем сезоне зрителей ждут еще более ужасные события.

Ранее режиссер проекта уже сообщал журналистам, что сериал ждет продолжение, которое тогда находилось на этапе планирования, однако сейчас информацию впервые потвердело руководство стримингового сервиса.

Судя по всему популярного корейского сериала ждет судьба других успешных проектов от Netflix, а это значит, что после второго сезона можно также смело ожидать продолжение истории в третьем и даже четвертом сезонах.

Как ранее сообщали Власти, создатель «Игры в кальмара» пообещал второй сезон сериала.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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