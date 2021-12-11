НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
16:26 21 Января 2022 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Будет еще ужаснее: Netflix подтвердил выход второго сезона “Игры в кальмара”

Netflix официально подтвердил съемки второго сезона популярного сериала «Игра в кальмара».

Ранее режиссер проекта уже сообщал журналистам, что сериал ждет продолжение

Об этом сообщает «The Verge» со ссылкой на директора по контенту компании Теда Сарандоса.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Руководство Netflix официально подтвердило съемки продолжения корейского мини-сериала «Игра в кальмара». По словам директора по контенту, «Вселенная Игры в кальмара только началась», и в будущем сезоне зрителей ждут еще более ужасные события.

Ранее режиссер проекта уже сообщал журналистам, что сериал ждет продолжение, которое тогда находилось на этапе планирования, однако сейчас информацию впервые потвердело руководство стримингового сервиса.

Судя по всему популярного корейского сериала ждет судьба других успешных проектов от Netflix, а это значит, что после второго сезона можно также смело ожидать продолжение истории в третьем и даже четвертом сезонах.

Как ранее сообщали Власти, создатель «Игры в кальмара» пообещал второй сезон сериала.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: сериал, netflix, Игра в кальмара
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.12.2021 03:21
Второй сезон “Игры в кальмара”: режиссер раскрыл, что там будет
ТОР
10.11.2021 07:28
Создатель «Игры в кальмара» пообещал второй сезон сериала
ТОР
19.10.2021 02:38
Британских родителей попросили запретить детям смотреть “Игру в кальмара”
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Мэр Харькова ответил Зеленскому по поводу захвата города Россией. Видео

18:05  Украина

Грозился взорвать весь город: в Мелитополе задержали псевдоминера

18:01  Украина

Чего хочет Путин? Лавров ответил на вопрос Блинкена

17:40  Мир

Ивано-Франковская область переходит в “красную” зону

17:11  Украина

Лукашенко потребовал от “международных жуликов” прекратить пандемию COVID-19

16:39  Мир

Будет еще ужаснее: Netflix подтвердил выход второго сезона “Игры в кальмара”

16:26  Мир

Лавров заверил об отсутствии планов напасть на Украину, но это слова, – Блинкен

16:19  Украина

Офис президента поручил Минобороны отменить воинский призыв для женщин

16:12  Украина

Вспышка COVID-19 в Киеве: работодателей призвали переходить на удаленку

16:02  Украина

Лавров обвинил Зеленского в ущемлении русскоговорящих украинцев

16:00  Мир

Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки и артиллерию, – разведка

15:15  Украина

В Киеве врачи требовали деньги у родственников умерших от COVID-19 за выдачу тел

15:04  Украина

Офис генпрокурора подал апелляцию на меру пресечения для Порошенко

14:54  Украина

До 60 тысяч больных в сутки: в Минздраве озвучили прогноз для вспышки “Омикрона”

14:48  Украина

В Ривном полицейские ночью ворвались в бордель и испортили удовольствие клиенту. Видео

14:32  Украина

Переговоры Блинкена и Лаврова закончились: первые итоги

14:04  Мир

Показатели заболеваемости растут: в “оранжевую” зону карантина скатилась еще одна область

13:58  Украина

В Киеве с эвакуатора на дорогу выпал огромный бульдозер

11:48 Украина

В Гане прогремел мощный взрыв: много погибших, сотни зданий разрушены

09:24 Мир

В Киеве ночью горела многоэтажка: спасатели нашли два обгоревших тела

06:22 Украина

В Мозамбике убили и обезглавили мужчину: местные верят что в лысых головах есть золото

23:59 Мир

Обязательная вакцинация работников: Верховный суд поставил точку в спорах

16:27 Украина

Под Черкассами два сотрудника предприятия до смерти замерзли в холодильной камере

15:59 Украина

В Кремле назвали срок ожидания письменного ответа от США по гарантиям безопасности

12:39 Мир

В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

11:41 Мир

Заразилась, чтобы не делать прививку: в Чехии от COVID-19 умерла певица-антивакцинатор

11:15 Мир

Украли $120 тысяч из сейфа судьи: всплыли подробности ограбления суда во Львове

07:39 Украина

Праздновали по-царски: после решения суда Порошенко с командой засекли в ресторане

07:01 Украина

Новости | NetGameSlots.com