Впервые обнаружили черную дыру, рождающую звезды, а не поглощающую. Видео

Американские ученые с помощью телескопа Hubble обнаружили, что черная дыра в центре карликовой галактики Henize 2-10 не поглощает звезды, а участвует в процессе их образования.

Центральная область галактики Henize 2-10.



Черные дыры, часто изображаемые как разрушительные монстры, которые держат «в плену» свет, в последних исследованиях космического телескопа Hubble NASA играют менее «злодейскую» роль. Обнаружили, что черная дыра в центре карликовой галактики Henize 2-10 создает звезды, а не поглощает их. Это первый известный науке случай, сообщает NASA.

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Карликовая галактика находится в 30 миллионах световых лет от Земли, в южном созвездии Пиксид. Десять лет назад эта маленькая галактика вызвала споры среди астрономов о том, являются ли карликовые галактики домом для черных дыр, обнаруженным в сердцах более крупных галактик.

Это новое открытие содержит маленькую Henize 2-10, содержащую лишь одну десятую от количества звезд, обнаруженных в нашем Млечном Пути, и готово сыграть большую роль в разгадке тайны происхождения сверхмассивных черных дыр.

«С самого начала я знал, что в Henize 2-10 происходит что-то необычное и особенное, и теперь Hubble предоставил очень четкую картину связи между черной дырой и соседней областью звездообразования, расположенной в 230 световых годах от черной дыры. — сказал Эми Рейнс, опубликовавшая первое свидетельство существования черной дыры в галактике в 2011 году и которая сейчас является главным исследователем новых наблюдений Hubble. – Эта связь — истечение газа, протянувшееся через пространство, как пуповина, к яркой звездной «детской». В этом регионе уже был плотный газовый «кокон», когда прибыл «низкоскоростной» поток горячего газа. Спектроскопия Hubble показывает, что поток двигался со скоростью около 1,6 миллионов километров в час, врезаясь в плотный газ, как садовый шланг, ударяясь о кучу грязи, и растекаясь».

Рейнс ожидает, что в будущем еще больше исследований будет направлено на карликовые галактические черные дыры с целью использовать их в качестве ключа к разгадке того, как сверхмассивные черные дыры появились в ранней Вселенной. Это постоянная загадка для астрономов. Связь между массой галактики и ее черной дырой может дать подсказки. Черная дыра в Henize 2-10 имеет массу около 1 миллиона масс Солнца. В более крупных галактиках черные дыры могут быть более чем в 1 миллиард раз тяжелее нашего Солнца. Чем массивнее родительская галактика, тем массивнее центральная черная дыра.

Современные теории происхождения сверхмассивных черных дыр делятся на три категории:

1) они образовались так же, как и более мелкие черные дыры звездной массы, в результате имплозии звезд и каким-то образом собрали достаточно материала, чтобы стать сверхмассивными,

2) особые условия в начале Вселенная допускала образование сверхмассивных звезд, которые моментально коллапсировали, образуя «семена» массивных черных дыр, или

3) «семена» будущих сверхмассивных черных дыр рождались в плотных звездных скоплениях, где общей массы скопления было бы достаточно как-то создать их из гравитационного коллапса.

До сих пор ни одна из этих теорий посева черных дыр не занимала лидирующие позиции. Карликовые галактики, такие как Henize 2-10, предлагают многообещающие потенциальные подсказки, потому что они оставались маленькими в течение всего космического времени, а не подвергались росту и слиянию крупных галактик, таких как Млечный Путь. Астрономы считают, что черные дыры карликовых галактик могли служить аналогом черных дыр в ранней Вселенной, когда они только начинали формироваться и расти.

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Тэги: черная дыра, телескоп Хаббл NASA, рождение звезд