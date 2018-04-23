Российский священник рассказал о тайном обряде экзорцизма над телом Ленина в мавзолее

В России бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что его приглашали в мавзолей на Красной площади для изгнания духов из тела Владимира Ленина.

Схиигумен Сергий (Николай Романов) рассказал о тайном обряде изгнания духов в мавзолее



О тайном обряде он рассказал «Московскому комсомольцу».

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По его словам, в мавзолей его пригласили нескольких высокопоставленных офицеров, имена которых он отказался называть.

«Все случилось в День Преображения Господня (19 августа). Нас было трое — я, схиигумен Митрофан и монахиня нашего монастыря. Поводом, как я понял, было желание очистить это место и «странности», которые там якобы происходили с телом Ленина», — заявил Романов.

Также он уточнил, что до этого отцы Троице-Сергиевой лавры якобы рассказывали о неспокойной обстановке в мавзолее. Говорили, что некоторые его работники чувствовали себя плохо, а тело вождя подавало «признаки жизни».

Однако опальный священнослужитель не стал уточнять, когда именно случились описанные им события. Он лишь заметил, что совершил молебен у саркофага и окропил его святой водой.

Как сообщали Власти, московские полицейские задержали мужчину, который неадекватно себя повел около мавзолея Ленина и пытался воскресить вождя.

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Тэги: Россия, экзорцизм, Владимир Ленин