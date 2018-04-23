НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
22:20 21 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российский священник рассказал о тайном обряде экзорцизма над телом Ленина в мавзолее

В России бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что его приглашали в мавзолей на Красной площади для изгнания духов из тела Владимира Ленина.

Схиигумен Сергий (Николай Романов) рассказал о тайном обряде изгнания духов в мавзолее

О тайном обряде он рассказал «Московскому комсомольцу».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, в мавзолей его пригласили нескольких высокопоставленных офицеров, имена которых он отказался называть.

«Все случилось в День Преображения Господня (19 августа). Нас было трое — я, схиигумен Митрофан и монахиня нашего монастыря. Поводом, как я понял, было желание очистить это место и «странности», которые там якобы происходили с телом Ленина», — заявил Романов.

Также он уточнил, что до этого отцы Троице-Сергиевой лавры якобы рассказывали о неспокойной обстановке в мавзолее. Говорили, что некоторые его работники чувствовали себя плохо, а тело вождя подавало «признаки жизни».

Однако опальный священнослужитель не стал уточнять, когда именно случились описанные им события. Он лишь заметил, что совершил молебен у саркофага и окропил его святой водой.

Как сообщали Власти, московские полицейские задержали мужчину, который неадекватно себя повел около мавзолея Ленина и пытался воскресить вождя.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, экзорцизм, Владимир Ленин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.04.2018 04:22
В России возродили ленинскую премию
ТОР
05.12.2017 09:51
Россияне не хотят хоронить Ленина
ТОР
09.10.2017 06:34
Что произойдет, когда Ленина вынесут из мавзолея
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Киеве с эвакуатора на дорогу выпал огромный бульдозер

11:48 Украина

В Гане прогремел мощный взрыв: много погибших, сотни зданий разрушены

09:24 Мир

В Киеве ночью горела многоэтажка: спасатели нашли два обгоревших тела

06:22 Украина

В Мозамбике убили и обезглавили мужчину: местные верят что в лысых головах есть золото

23:59 Мир

Обязательная вакцинация работников: Верховный суд поставил точку в спорах

16:27 Украина

Под Черкассами два сотрудника предприятия до смерти замерзли в холодильной камере

15:59 Украина

В Кремле назвали срок ожидания письменного ответа от США по гарантиям безопасности

12:39 Мир

В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

11:41 Мир

Заразилась, чтобы не делать прививку: в Чехии от COVID-19 умерла певица-антивакцинатор

11:15 Мир

Украли $120 тысяч из сейфа судьи: всплыли подробности ограбления суда во Львове

07:39 Украина

Праздновали по-царски: после решения суда Порошенко с командой засекли в ресторане

07:01 Украина

Новости | NetGameSlots.com