Жители Гонконга встали на защиту хомяков, которым грозит массовое уничтожение из-за COVID-19

Они собирают подписи под петицией против распоряжения властей об усыплении двух тысяч домашних питомцев, купленных в зоомагазине Little Boss.

Петиция в защиту грызунов набрала уже более 36 тысяч подписей.



На данный момент петицию на сайте Change.org подписали более 36 тысяч человек.

Любители животных в Гонконге возмущены распоряжением властей убить хомяков и других мелких млекопитающих, в том числе шиншилл, кроликов и морских свинок.

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«Каждый владелец домашнего животного знает, что жизнь его питомца так же важна, как и его собственная», – говорится в тексте петиции.

«Как и людей, наших питомцев можно было поместить в карантин и изолировать, а не безжалостно убивать», – считают авторы петиции

Как сообщает The Guardian, местные СМИ распространили кадры с плачущими детьми, которые прощались со своими хомяками, а также интервью с людьми, озабоченными их спасением. Многие зоозащитники предлагают забрать грызунов домой и выражают недовольство «нелогичными и жестокими» методами по борьбе с пандемией. Некоторые покупатели подделали чеки о покупке хомяков, чтоб не отдавать их властям. Другие – пришли протестовать к пункту сдачи животных на усыпление. Пресс-секретарь главы администрации Гонконга назвала негативную реакцию жителей города «иррациональной» и заявила, что животные будут «гуманно усыплены, чтобы как можно скорее свести к минимуму потенциальные риски передачи вируса». Как писали Власти, во вторник, 18 января, коронавирус был обнаружен у 11 хомяков в зоомагазине Little Boss. По решению местной администрации, около двух тысяч хомяков, купленных после 22 декабря, должны быть сданы для «утилизации», а их владельцы пройти тестирование.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Гонконг, коронавирус, хомяки