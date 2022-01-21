В Украине второй день подряд более 20 тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки по данным на утро 22 января в Украине подтвердили 22 473 новых случаев COVID-19, от болезни умерло 136 человек.

В Украине подтвердили 22 473 новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 2838 детей и 535 медицинских работника.

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Госпитализировано с тяжелыми симптомами 2608 человек, в то время как выздоровел от болезни 4610 пациент.

Лидером по суточной заболеваемости стала Ивано-Франковская – 2777 случаев и Львовская области – 1440.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1744;

Винницкая область – 1005;

Волынская область – 512;

Днепропетровская область – 785;

Донецкая область – 701;

Житомирская область – 879;

Закарпатская область – 682;

Запорожская область – 246;

Ивано-Франковская область – 2284;

Киевская область – 743;

Кировоградская область – 100;

Луганская область – 291;

Львовская область – 3293;

Николаевская область – 283;

Одесская область – 1079;

Полтавская область – 549;

Ривненская область – 828;

Сумская область – 1355;

Тернопольская область – 923;

Харьковская область – 1159;

Херсонская область – 334;

Хмельницкая область – 1064;

Черкасская область – 357;

Черновицкая область – 848;

Черниговская область – 429.

Как сообщали Власти, из-за ухудшения эпидемиологических показателей в Ивано-Франковске введут ограничения «красной» карантинной зоны.

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Тэги: covid-19