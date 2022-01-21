В Украине второй день подряд более 20 тысяч новых случаев COVID-19
За последние сутки по данным на утро 22 января в Украине подтвердили 22 473 новых случаев COVID-19, от болезни умерло 136 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 2838 детей и 535 медицинских работника.
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Госпитализировано с тяжелыми симптомами 2608 человек, в то время как выздоровел от болезни 4610 пациент.
Лидером по суточной заболеваемости стала Ивано-Франковская – 2777 случаев и Львовская области – 1440.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1744;
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Винницкая область – 1005;
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Волынская область – 512;
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Днепропетровская область – 785;
-
Донецкая область – 701;
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Житомирская область – 879;
-
Закарпатская область – 682;
-
Запорожская область – 246;
-
Ивано-Франковская область – 2284;
-
Киевская область – 743;
-
Кировоградская область – 100;
-
Луганская область – 291;
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Львовская область – 3293;
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Николаевская область – 283;
-
Одесская область – 1079;
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Полтавская область – 549;
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Ривненская область – 828;
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Сумская область – 1355;
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Тернопольская область – 923;
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Харьковская область – 1159;
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Херсонская область – 334;
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Хмельницкая область – 1064;
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Черкасская область – 357;
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Черновицкая область – 848;
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Черниговская область – 429.
Как сообщали Власти, из-за ухудшения эпидемиологических показателей в Ивано-Франковске введут ограничения «красной» карантинной зоны.