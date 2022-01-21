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08:34 22 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине второй день подряд более 20 тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки по данным на утро 22 января в Украине подтвердили 22 473 новых случаев COVID-19, от болезни умерло 136 человек.

В Украине подтвердили 22 473 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 2838 детей и 535 медицинских работника.

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Госпитализировано с тяжелыми симптомами 2608 человек, в то время как выздоровел от болезни 4610 пациент.

Лидером по суточной заболеваемости стала Ивано-Франковская – 2777 случаев и Львовская области – 1440.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1744;

  • Винницкая область – 1005;

  • Волынская область – 512;

  • Днепропетровская область – 785;

  • Донецкая область – 701;

  • Житомирская область – 879;

  • Закарпатская область – 682;

  • Запорожская область – 246;

  • Ивано-Франковская область – 2284;

  • Киевская область – 743;

  • Кировоградская область – 100;

  • Луганская область – 291;

  • Львовская область – 3293;

  • Николаевская область – 283;

  • Одесская область – 1079;

  • Полтавская область – 549;

  • Ривненская область – 828;

  • Сумская область – 1355;

  • Тернопольская область – 923;

  • Харьковская область – 1159;

  • Херсонская область – 334;

  • Хмельницкая область – 1064;

  • Черкасская область – 357;

  • Черновицкая область – 848;

  • Черниговская область – 429.

Как сообщали Власти, из-за ухудшения эпидемиологических показателей в Ивано-Франковске введут ограничения «красной» карантинной зоны.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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