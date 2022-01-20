Саудовская авиация разбомбила тюрьму в Йемене: больше сотни погибших

В пятницу, 21 января, был нанесен удар по Сааде, оплоту повстанческого движения на северо-западе Йемена. ООН осудила применение силы против мирных жителей.

Погибшие и раненые до сих пор остаются под завалами.



Об этом сообщает BBC News.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил в своем заявлении, что «эскалацию необходимо остановить».

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В тюрьме городе Саада в основном находились рабочие-мигранты, следовавшие транзитом через Йемен.

Среди убитых и раненых были женщины и дети. При этом точное количество жертв пока точно не известно, поскольку многие тела до сих пор остаются под завалами.

По данным Международного комитета Красного Креста, по меньшей мере сто человек погибли.

Директор организации «Врачи без границ» в Йемене Ахмед Махат сообщил, что около двухсот раненых были доставлены в местную больницу.

«Невозможно узнать, сколько людей было убито. Похоже, это был ужасный акт насилия», – говорится в его заявлении.

Силы коалиции под руководством Саудовской Аравии сражаются с повстанцами-хуситами с 2015 года. Десятки тысяч мирных жителей погибли в результате боевых действий.

Ранее Власти писали, что в последние месяцы в Йемене активизировались боевые действия. Повстанцы нанесли удар по городу Мариб и прибрежному городу Ходейда, в то время как коалиция усилила удары с воздуха по Сане и другим контролируемым повстанцами районам.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Саудовская Аравия, тюрьма, война в Йемене