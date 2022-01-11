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Главная » Мир » Общество
14:32 22 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Казахстане массово отпускают задержанных протестующих

В Казахстане отпустили более тысячи ранее задержанных протестующих.

Всего в результате протестов было задержано более 3000 человек

Об этом сообщает пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева по итогам его совещания с руководителями силовых ведомств в субботу, 22 января.

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Правительство Казахстана обещает всем арестованным в ходе протестов казахстанцам право на защиту и получение юридической помощи.

Всего в результате протестов было задержано более 3000 человек. После подачи апелляций о смягчении наказания на свободу было отпущено более 1000 человек.

«Согласно представленным данным, судами в административном порядке были арестованы 3314 лиц. Прокурорами в апелляцию подано 1884 ходатайства о смягчении наказания. По результатам их рассмотрения из-под ареста освобождено 1083 лица. В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение», – говорится в сообщении со ссылкой на генпрокурора страны Гизата Нурдаулетова.

Как ранее сообщали Власти, из Казахстана улетели последние самолеты с российскими военными.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Казахстан, арест, протесты, токаев
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