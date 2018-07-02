Командующий ВМС Германии подал в отставку из-за слов о Путине

Минобороны Германии сообщило, что вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал рапорт об отставке. Он написал, что его высказывание – «явной ошибкой».

Адмирал уже извинился в соцсетях за свои слова.



Об этом передает BBC News.

Выступая в индийском Институте оборонных исследований, адмирал, в частности, высказал мнение, что главная цель Кремля – добиться того, чтобы Запад «с уважением» относился к России и лично президенту Владимиру Путину.

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По мнению Шёнбаха, Западу совсем не трудно оказать ему это уважение, «которого он добивается и, возможно, заслуживает».

По словам адмирала, отношения с Россией важны, в частности, для Германии, поскольку эта страна может сыграть важную роль в противостоянии с Китаем.

Шёнбах отметил, что наращивание российской группировки у границ с Украиной является проблемой, но тут же добавил, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины, «и это факт».

В Министерстве обороны Германии заявили, что слова адмирала не соответствуют официальной позиции Берлина, а сам он вызван на беседу в министерство.

Сам адмирал уже извинился в соцсетях, назвав свои слова личным мнением, а его высказывание – «явной ошибкой».

В МИД Украины резко отреагировали на слова адмирала.

«Попытки понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должны иметь свои границы – моральные, политические и с точки зрения безопасности», – заявил представитель МИД Олег Николенко.

Ране Власти писали, что канцлер Олаф Шольц дал понять, что Германия может остановить российский газопровод «Северный поток 2», если Россия вторгнется в Украину.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Германия, отставка, адмирал