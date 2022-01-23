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09:54 23 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кремль хочет привести к власти в Киеве пророссийское правительство

Министерство иностранных дел Великобритании обвинило Кремль в заговоре с целью установления в Украине пророссийского правительства.

Москве нужно, чтобы в Украине появилось пророссийское правительство.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Британское министерство заявило, что располагает информацией о том, что в Кремле рассматривают кандидатуру Евгения Мураева на пост главы правительства Украины.

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Также российские спецслужбы работают с рядом бывших украинских политиков. В частности, упоминаются бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-заместитель главы правительства Николай Арбузов, первый заместитель премьер-министр Андрей Клюев и бывший глава СНБО Владимир Сивкович.

«Некоторые из них контактируют с офицерами российской разведки, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину», – сообщили в МИД.

«Мы не потерпим заговора Кремля с целью установить пророссийское руководство в Украине, – написала в Twitter министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. – Кремль знает, что военное вторжение было бы крупной стратегической ошибкой и дорого обошлись бы России».

Заявление Великобритании было обнародовано рано утром в воскресенье, 23 января.

Источник в министерстве иностранных дел заявил, что делиться разведывательными данными не принято, но они были рассекречены исключительно с целью сдерживания российской агрессии.

Источники телеканала CNN сообщили, что у американской разведки также есть подобная информация.

«Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя также создание дружественного правительства», – заявил источник в Госдепартаменте США.

Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден, выступая в среду, 19 января,  на пресс-конференции в Белом доме пригрозил президенту РФ Владимиру Путину «очень серьезными последствиями» в случае нападения на Украину.

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Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
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