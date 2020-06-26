Премьер Новой Зеландии отложила свадьбу из-за пандемии

Джасинда Ардерн отменила свою свадьбу с телеведущим Кларком Гейфордом после объявления о новых карантинных ограничениях.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден пока не решила, когда состоится свадьба.



Об этом сообщает BBC News.

«Я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, испытавших на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии», – сказала премьер.

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Джасинда и Кларк должны были обвенчаться летом 2022 года в новозеландском городе Гисборн. Новая дата свадьбы не определена, ведь меры руководства Новой Зеландии пока являются бессрочными до нового особого распоряжения.

В Новой Зеландии распространяется новый штамм коронавируса – «Омикрон». В стране объявлен максимальный уровень тревоги, вводятся новые ограничени.

В Новой Зеландии зарегистрировано 15104 случая заболевания COVID-19 и 52 случая смерти.

Ранее Власти писали, что в Новой Зеландии лидеры бандитских группировок призвали людей вакцинироваться.

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