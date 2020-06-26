НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
10:18 23 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Премьер Новой Зеландии отложила свадьбу из-за пандемии

Джасинда Ардерн отменила свою свадьбу с телеведущим Кларком Гейфордом после объявления о новых карантинных ограничениях.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден пока не решила, когда состоится свадьба.

Об этом сообщает BBC News.

«Я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, испытавших на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии», – сказала премьер.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Джасинда и Кларк должны были обвенчаться летом 2022 года в новозеландском городе Гисборн. Новая дата свадьбы не определена, ведь меры руководства Новой Зеландии пока являются бессрочными до нового особого распоряжения.

В Новой Зеландии распространяется новый штамм коронавируса – «Омикрон». В стране объявлен максимальный уровень тревоги, вводятся новые ограничени.

В Новой Зеландии зарегистрировано 15104 случая заболевания COVID-19 и 52 случая смерти.

Ранее Власти писали, что в Новой Зеландии лидеры бандитских группировок призвали людей вакцинироваться.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: премьер-министр, свадьба, Новая Зеландия
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.06.2020 21:36
Премьер Дании снова отложила свадьбу из-за политики
ТОР
09.08.2016 00:10
Полуголый премьер Канады попал на свадебное фото
ТОР
05.04.2015 12:31
На свадьбе дочери премьера Малайзии погибли чиновники
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Премьер Новой Зеландии отложила свадьбу из-за пандемии

10:18  Мир

Кремль намерен привести к власти в Киеве пророссийское правительство, – МИД Британии

09:54  Украина

В США арестован пастор, который насильно держал в подвале восемь человек

09:39  Мир

Командующий ВМС Германии подал в отставку из-за слов о Путине

08:09  Мир

Кино из космоса: американцы к 2024 году построят новую киностудию на орбите

22:45  Мир

Редкий случай: в Кении родились слонята-двойняшки

16:19  Мир

В России новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

15:53  Мир

В Казахстане массово отпускают задержанных протестующих

14:32  Мир

Возле берегов Аляски произошло мощное землетрясение

13:13  Мир

США передали Украине 90 тонн летального вооружения

12:12  Украина

Саудовская авиация разбомбила тюрьму в Йемене: больше сотни погибших

10:45  Мир

Посольство США начнет эвакуацию сотрудников и их семей на следующей неделе

10:27  Мир

В НАТО отвергли требования России вывести войска из Болгарии и Румынии

09:50  Мир

Шварценеггер на внедорожнике едва не задавил женщину в маленькой “Тойоте”

09:06  Мир

6 профессий и 14 специальностей: Минобороны изменил приказ о военном учете женщин

08:50  Украина

В Украине второй день подряд более 20 тысяч новых случаев COVID-19

08:34  Украина

Ровшан Тагиев: «свадебный генерал», вечный должник и мошенник

07:52  Украина

США передали Украине 90 тонн летального вооружения

12:12 Украина

Саудовская авиация разбомбила тюрьму в Йемене: больше сотни погибших

10:45 Мир

Впервые обнаружили черную дыру, рождающую звезды, а не поглощающую. Видео

01:39 Мир

В Турции украли 500-метровый мост: подозреваемого задержали

20:07 Мир

Мэр Харькова ответил Зеленскому по поводу захвата города Россией. Видео

18:05 Украина

Лавров обвинил Зеленского в ущемлении русскоговорящих украинцев

16:00 Мир

В Ривном полицейские ночью ворвались в бордель и испортили удовольствие клиенту. Видео

14:32 Украина

Переговоры Блинкена и Лаврова закончились: первые итоги

14:04 Мир

Россия может захватить Харьков: Зеленский предупредил о возможном вторжении

12:19 Украина

В Киеве с эвакуатора на дорогу выпал огромный бульдозер

11:48 Украина

Стало известно, какое американское оружие передадут Украине страны Балтии

11:03 Украина

Новости | NetGameSlots.com