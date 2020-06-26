Премьер Новой Зеландии отложила свадьбу из-за пандемии
Джасинда Ардерн отменила свою свадьбу с телеведущим Кларком Гейфордом после объявления о новых карантинных ограничениях.
Об этом сообщает BBC News.
«Я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, испытавших на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии», – сказала премьер.
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Джасинда и Кларк должны были обвенчаться летом 2022 года в новозеландском городе Гисборн. Новая дата свадьбы не определена, ведь меры руководства Новой Зеландии пока являются бессрочными до нового особого распоряжения.
В Новой Зеландии распространяется новый штамм коронавируса – «Омикрон». В стране объявлен максимальный уровень тревоги, вводятся новые ограничени.
В Новой Зеландии зарегистрировано 15104 случая заболевания COVID-19 и 52 случая смерти.
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