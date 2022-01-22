В Бельгии прошли масштабные протесты против вакцинации: разогнали водометами и газом

В воскресенье, 23 января, в Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих против вакцинации.

Для разгона толпы сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ.



Об этом сообщает Associated Press.

Полиция сообщила, что акция протеста в бельгийской столице собрала около 50 тысяч человек, некоторые из которых приехали из Франции, Германии и других стран.

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Акция протеста закончилась беспорядками. Столкновения с полицией начались на площади имени Роберта Шумана, вокруг которой расположены здания основных институтов Евросоюза. В полицейских летели камни и другие тяжелые предметы.

Во время беспорядков была разбита стеклянная дверь на входе в резиденцию Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В тот же день глава европейской дипломатии осудил «бессмысленные разрушения и насилие на сегодняшней манифестации в Брюсселе».

Для разгона толпы сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ.

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По данным властей, задержаны около 70 человек. Трое полицейских и 12 демонстрантов доставлены в клиники с травмами, их жизнь вне опасности.

Ранее Власти писали, что в конце декабря в Бельгии прошли многотысячные протесты из-за закрытия театров.

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Тэги: Бельгия, протесты, беспорядки