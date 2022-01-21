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09:31 24 Января 2022 752 Комментарии
В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: движение заблокировано
В Киеве утром 24 января из-за ДТП на путях заблокировано движение трамваев.
На Кирилловской заблокировано движение трамваев
Об этом сообщил Киев Оперативный. Происшествие случилось утром 24 января на Кирилловской улице.
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В результате ДТП оказались перекрытыми трамвайные пути, что заблокировало движение рельсового общественного транспорта в обоих направлениях.
Об обстоятельствах и подробностях ДТП ничего не сообщается.
Как сообщали Власти, в Одессе товарный поезд сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
Тэги: Киев, дтп
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