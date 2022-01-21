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09:31 24 Января 2022 Просмотров 752   КомментариевКомментарии

В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: движение заблокировано

В Киеве утром 24 января из-за ДТП на путях заблокировано движение трамваев.

На Кирилловской заблокировано движение трамваев

Об этом сообщил Киев Оперативный. Происшествие случилось утром 24 января на Кирилловской улице.

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В результате ДТП оказались перекрытыми трамвайные пути, что заблокировало движение рельсового общественного транспорта в обоих направлениях.

Об обстоятельствах и подробностях ДТП ничего не сообщается.

Движение трамванв заблокировано в обоих направлениях

Движение трамванв заблокировано в обоих направлениях

Как сообщали Власти, в Одессе товарный поезд сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, дтп
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