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10:52 24 Января 2022 Просмотров 97   КомментариевКомментарии

Под Киевом легковушка влетела в фуру: четверо погибших

Вблизи села Калиновка произошло ДТП с пострадавшими и погибшими с участием двух транспортных средств.

Водетель Ланоса не сориентировался и влетел в стоящую фуру

Об этом сообщила Патрульная полиция Киевской области. правоохранители предупредили о возможном усложнении движения в направлении Киев.

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Как сообщила Магнолия ТВ, ДТП произошла в направлении Киева возле одной из АЗС.

По информации журналистов, водитель фуры остановился возле заправки в крайнем правом ряду, поскольку других парковочных мест не было.

Очевидно, водитель легкового автомобиля Daewoo не успел вовремя сориентироваться и на полной скорости влетел в грузовик.

Легковушка влетела под прицеп грузовика на полной скорости

Легковушка влетела под прицеп грузовика на полной скорости

Спасатели деблокировали тела погибших с помощью спецсредств.

У водителя и пассажиров легковушки не было шансов выжить

У водителя и пассажиров легковушки не было шансов выжить

Из-за происшествия дорогу перекрыли, автомобили следуют через АЗС, из-за чего ва направлении столицы образовалась пробка.

Как сообщали Власти, в Киеве утром 24 января из-за ДТП на путях заблокировано движение трамваев.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, дтп
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