Под Киевом легковушка влетела в фуру: четверо погибших
Вблизи села Калиновка произошло ДТП с пострадавшими и погибшими с участием двух транспортных средств.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киевской области. правоохранители предупредили о возможном усложнении движения в направлении Киев.
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Как сообщила Магнолия ТВ, ДТП произошла в направлении Киева возле одной из АЗС.
По информации журналистов, водитель фуры остановился возле заправки в крайнем правом ряду, поскольку других парковочных мест не было.
Очевидно, водитель легкового автомобиля Daewoo не успел вовремя сориентироваться и на полной скорости влетел в грузовик.
Спасатели деблокировали тела погибших с помощью спецсредств.
Из-за происшествия дорогу перекрыли, автомобили следуют через АЗС, из-за чего ва направлении столицы образовалась пробка.
Как сообщали Власти, в Киеве утром 24 января из-за ДТП на путях заблокировано движение трамваев.