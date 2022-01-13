В Запорожье мужчина бросил на балкон дома гранату: эвакуировали весь подъезд
В Запорожье мужчина в состоянии алкогольного опьянения забросил гранату на один из балконов многоквартирного дома.
Об этом сообщает «VGORODE». Инцидент произошел вчера днем, 23 января.
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В Днепровском районе Запорожья произошло ЧП в одном из многоквартирных домов на улице Сергея Синенко.
Неизвестный на тот момент мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения забросил на балкон третьего этажа боевую гранату.
Прибывшие на место спасатели и правоохранители эвакуировали более 20 жителей дома.
Взрывоопасным устройством оказался ржавый корпус гранаты «Ф-1″. 41-летний злоумышленник был задержан, также выяснилось, что раньше он уже привлекался к уголовной ответственности.
Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Как ранее сообщали Власти, под Запорожьем в квартире взорвалась граната: есть пострадавший.