Российский МИД заявил о якобы “чудовищных масштабах” нарушения прав русскоязычного населения в Украине.

Москва снова заговорила о правах русскоязычных



Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства в рамках ответа на публикацию Госдепа США о нарративах российской пропаганды.

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“Нарушения прав многомилионного русскоязычного населения в Украине достигли чудовищных масштабов. Власти страны принимают дискриминационные законы о языке, образовании, т.н. «коренных народах», вытесняя русский язык из всех сфер жизни”, – сказано в заявлении.

Также российские дипломаты напомнили, что в августе 2021 г. президент Украины Владимир Зеленский “в явно ксенофобском ключе публично предложил этническим русским убираться из страны”.

Кроме того, в заявлении отмечено, что в июне 2021 г. уполномоченный по защите государственного языка Тарас .Кремень заявил, что несогласные с языковым законом «могут покинуть территорию страны».

“Удивительно, почему США, которые обычно радеют за права человека, отказываются замечать открытую дискриминацию русскоязычных граждан Украины. Может быть, это связано с тем, что они не считают русских людьми?” – сказано в заявлении МИД РФ.

Как сообщали Власти, в США назвали топ-5 дезинформационных нарративов России, которыми Кремль пытается формировать информационную среду для поддержки своих политических целей.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Россия, МИД РФ