НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
12:47 24 Января 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

В МИД РФ заявили о “чудовищных масштабах” нарушения прав русскоязычных в Украине

Российский МИД заявил о якобы “чудовищных масштабах” нарушения прав русскоязычного населения в Украине.

Москва снова заговорила о правах русскоязычных

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства в рамках ответа на публикацию Госдепа США о нарративах российской пропаганды.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Нарушения прав многомилионного русскоязычного населения в Украине достигли чудовищных масштабов. Власти страны принимают дискриминационные законы о языке, образовании, т.н. «коренных народах», вытесняя русский язык из всех сфер жизни”, – сказано в заявлении.

Также российские дипломаты напомнили, что в августе 2021 г. президент Украины Владимир Зеленский “в явно ксенофобском ключе публично предложил этническим русским убираться из страны”.

Кроме того, в заявлении отмечено, что в июне 2021 г. уполномоченный по защите государственного языка Тарас .Кремень заявил, что несогласные с языковым законом «могут покинуть территорию страны».

“Удивительно, почему США, которые обычно радеют за права человека, отказываются замечать открытую дискриминацию русскоязычных граждан Украины. Может быть, это связано с тем, что они не считают русских людьми?” – сказано в заявлении МИД РФ.

Как сообщали Власти, в США назвали топ-5 дезинформационных нарративов России, которыми Кремль пытается формировать информационную среду для поддержки своих политических целей.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, МИД РФ
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.12.2021 16:37
4 тысячи инструкторов США на Донбассе подстрекают к боевым действиям – МИД РФ
ТОР
13.12.2021 12:58
Американцы зациклены, вторжения в Украину нет и быть не может – МИД РФ
ТОР
10.12.2021 18:01
Россия потребовала от НАТО отозвать обещание 13-летней давности о вступлении Украины
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Запорожье мужчина бросил на балкон дома гранату: эвакуировали весь подъезд

12:07 Украина

В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: движение заблокировано

09:31 Украина

В Харькове пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в его машине

09:06 Украина

В Киеве в арендованной квартире при пожаре сгорел мужчина

08:51 Украина

В Киеве на пороге больницы застрелился мужчина

08:00 Украина

С сегодня украинцы старше 60 лет могут покупать лекарства за ковидную тысячу

07:48 Украина

По ОАЭ и Саудовской Аравии нанесли ракетные удары

06:31 Мир

У Зеленского отреагировали на планы Кремля о новом правительстве в Украине во главе с Мураевым

19:09 Украина

В России женщина утонула в проруби во время крещенских купаний. Видео

14:35 Мир

Великобритания хочет создать трехсторонний союз с Украиной и Польшей

13:10 Мир

В США арестован пастор, который насильно держал в подвале восемь человек

09:39 Мир

Новости | NetGameSlots.com