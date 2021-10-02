ГБР пожаловалось на Порошенко: до сих пор не сдал паспорта
Обвиняемый в госизмене Петр Порошенко так и не сдал свой паспорт, как того требовало ДБР.
Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.
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В ведомстве напомнили, что 20 декабря 2021 года пятому президенту Украины, а ныне народному депутату ВР было сообщено подозрение в государственной измене.
19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал обвиняемому меру пресечения в виде личного обязательства и обязал Порошенко сдать свои внутренний паспорт и загранпаспорт для выезда за границу.
Тем не менее по состоянию на 25 января Петр Порошенко так этого и не сделал.
Как ранее сообщали Власти, офис генпрокурора подал апелляцию на меру пресечения для Порошенко.