НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
15:55 24 Января 2022 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

ГБР пожаловалось на Порошенко: до сих пор не сдал паспорта

Обвиняемый в госизмене Петр Порошенко так и не сдал свой паспорт, как того требовало ДБР.

20 декабря 2021 года пятому президенту Украины, а ныне народному депутату ВР было сообщено подозрение в государственной измене

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В ведомстве напомнили, что 20 декабря 2021 года пятому президенту Украины, а ныне народному депутату ВР было сообщено подозрение в государственной измене.

19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал обвиняемому меру пресечения в виде личного обязательства и обязал Порошенко сдать свои внутренний паспорт и загранпаспорт для выезда за границу.

Тем не менее по состоянию на 25 января Петр Порошенко так этого и не сделал.

Как ранее сообщали Власти, офис генпрокурора подал апелляцию на меру пресечения для Порошенко.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Порошенко, суд, госизмена
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.10.2021 10:00
Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
ТОР
11.12.2020 14:30
На Луганщине чиновницу осудили за госизмену и отпустили
ТОР
09.09.2020 13:30
ГБР закрыло несколько дел против Порошенко
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Зеленский созвал СНБО на понедельник: что обсудят

14:36 Украина

Украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине

14:11 Украина

В Запорожье мужчина бросил на балкон дома гранату: эвакуировали весь подъезд

12:07 Украина

В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: движение заблокировано

09:31 Украина

В Харькове пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в его машине

09:06 Украина

В Киеве в арендованной квартире при пожаре сгорел мужчина

08:51 Украина

В Киеве на пороге больницы застрелился мужчина

08:00 Украина

С сегодня украинцы старше 60 лет могут покупать лекарства за ковидную тысячу

07:48 Украина

По ОАЭ и Саудовской Аравии нанесли ракетные удары

06:31 Мир

У Зеленского отреагировали на планы Кремля о новом правительстве в Украине во главе с Мураевым

19:09 Украина

В России женщина утонула в проруби во время крещенских купаний. Видео

14:35 Мир

Новости | NetGameSlots.com