ГБР пожаловалось на Порошенко: до сих пор не сдал паспорта

Обвиняемый в госизмене Петр Порошенко так и не сдал свой паспорт, как того требовало ДБР.

20 декабря 2021 года пятому президенту Украины, а ныне народному депутату ВР было сообщено подозрение в государственной измене



Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

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В ведомстве напомнили, что 20 декабря 2021 года пятому президенту Украины, а ныне народному депутату ВР было сообщено подозрение в государственной измене.

19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал обвиняемому меру пресечения в виде личного обязательства и обязал Порошенко сдать свои внутренний паспорт и загранпаспорт для выезда за границу.

Тем не менее по состоянию на 25 января Петр Порошенко так этого и не сделал.

Как ранее сообщали Власти, офис генпрокурора подал апелляцию на меру пресечения для Порошенко.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Порошенко, суд, госизмена