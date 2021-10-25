Укравшего $120 тысяч в кабинете судьи во Львове задержали
Во Львове задержан мужчина, который подозревается в краже $120 тысяч из кабинета судьи одного из судов Львова.
Об этом сообщает Полиция Львовской области.
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23 января по обвинении в совершении кражи значительной суммы из кабинета львовского судьи был задержан 28-летний житель Червонограда.
Согласно материалам следствия, подозреваемый 18 января залез в окно здания суда и из сейфа, расположенного в одном из кабинетов, похитил около $120 тысяч.
В ходе обысков, проходивших в доме подозреваемого, правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые свидетельствуют о его причастности к совершению кражи.
Злоумышленнику сообщено подозрение в совершении уголовного правонарушения. Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.
Как ранее сообщали Власти, украли $120 тысяч из сейфа судьи: всплыли подробности ограбления суда во Львове.