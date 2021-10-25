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Главная » Украина » Происшествия
16:08 24 Января 2022 Просмотров 169   КомментариевКомментарии

Укравшего $120 тысяч в кабинете судьи во Львове задержали

Во Львове задержан мужчина, который подозревается в краже $120 тысяч из кабинета судьи одного из судов Львова.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества

Об этом сообщает Полиция Львовской области.

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23 января по обвинении в совершении кражи значительной суммы из кабинета львовского судьи был задержан 28-летний житель Червонограда.

Согласно материалам следствия, подозреваемый 18 января залез в окно здания суда и из сейфа, расположенного в одном из кабинетов, похитил около $120 тысяч.

В ходе обысков, проходивших в доме подозреваемого, правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые свидетельствуют о его причастности к совершению кражи.

Злоумышленнику сообщено подозрение в совершении уголовного правонарушения. Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщали Власти, украли $120 тысяч из сейфа судьи: всплыли подробности ограбления суда во Львове.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Львов, судья, кража, задержание
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