Завтра еще две области Украины могут перейти в “красную” зону карантина

С 25 января Ривненская и Львовская области могут перейти в “красную” зону карантина из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19.

25 января могут "покраснеть" ривненская и Львовская области



Как сообщает УНН, о высоких COVID-показателях в Ривненской области заявил первый заместитель председателя ОГА Сергей Подолин во время брифинга.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Резко начала увеличиваться загруженность коек. По состоянию на сегодня у нас 34,7% загружено коек для больных COVID-19. На минувшей неделе — это было 20-25%. Увеличилось количество больных, нуждающихся в кислороде. Таких в наших учреждениях медицины 345. Пожалуй, уже с завтрашнего дня мы можем перейти в „красную“ зону потому что видим стремительный рост заболеваемости в области”, — сказал Подолин.

По его словам, 25 января состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, решение которой, скорее всего и отправит регион в “красную” зону.

По информации Минздрава, в Ривненской области критические показатели выявления новых случаев заболевания, а также динамики госпитализации.

Кроме того, также критически выглядят эти показатели и у Львовской области. Их превышение может стать основанием для перевода двух областей в “красную” зону.

Как сообщали Власти, с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в «красную зону» адаптивного карантина.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Львов, карантин, ривне