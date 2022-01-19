На Ривненщине 17-летний парень бросился под поезд

В Ривненской области несовершеннолетний парень погиб под колесами поезда.

В день своей смерти парень отдыхал с друзьями, после чего около 17:30 должен был возвращаться домой, однако оказался на железнодорожных путях



Об этом сообщает Полиция Ривненской области. Инцидент произошел вечером 23 января около 20:10.

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Недалеко от железнодорожной станции города Дубно скоростной поезд «Львов-Киев» сбил 17-летнего парня.

Машинист утверждает, что несовершеннолетний внезапно выбежал на пути и лег под поезд. На звуковые сигналы и экстренное торможения поезда парень не отреагировал и скончался на месте происшествия от полученных травм.

Предсмертной записки при нем найдено не было. Несовершеннолетний учился в одном из дубенских профтехучилищ. Известно, что он жил с матерью, старшим братом и отчимом. Явных конфликтов в семье не возникало, в учебном заведении характеризовался посредственно.

В день своей смерти парень отдыхал с друзьями, после чего около 17:30 должен был возвращаться домой, однако оказался на железнодорожных путях.

Как ранее сообщали Власти, в Одессе мужчина бросился под колеса товарного поезда.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: смерть, дтп, поезд, ривненская область