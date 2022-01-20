Ежегодная прививка вместо бустеров: Pfizer предложил новую схему защиты от COVID-19
Генеральный директор Pfizer Inc Альберт Бурла заявил, что ежегодная вакцинация против COVID-19 предпочтительнее, чем частые прививки.
Об этом сообщает Reuters.
Делать прививки каждые четыре-пять месяцев «не будет хорошим сценарием», отметил гендиректор компании.
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«Я надеюсь, что у нас будет вакцина, которую придется делать раз в год», – сказал Бурла.
Ежегодная прививка, по его словам, будет лучше воспринята людьми.
Бурла напомнил, что компания Pfizer закончит разработку специальной вакцины против штамма «Омикрон» уже в марте 2022 года.
Ранее Власти писали, что в компании Pfizer заявили о 89% эффективности таблеток от COVID-19 по названием Paxlovid.