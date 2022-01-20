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19:45 24 Января 2022 Просмотров 84   КомментариевКомментарии

Ежегодная прививка вместо бустеров: Pfizer предложил новую схему защиты от COVID-19

Генеральный директор Pfizer Inc Альберт Бурла заявил, что ежегодная вакцинация против COVID-19 предпочтительнее, чем частые прививки.

Генеральный директор Pfizer Inc Альберт Бурла считает, что ежегодная вакцина против COVID-19 лучше, чем частые повторные прививки.

Об этом сообщает Reuters.

Делать прививки каждые четыре-пять месяцев «не будет хорошим сценарием», отметил гендиректор компании.

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«Я надеюсь, что у нас будет вакцина, которую придется делать раз в год», – сказал Бурла.

Ежегодная прививка, по его словам, будет лучше воспринята людьми.

Бурла напомнил, что компания Pfizer закончит разработку специальной вакцины против штамма «Омикрон» уже в марте 2022 года.

Ранее Власти писали, что в компании Pfizer заявили о 89% эффективности таблеток от COVID-19 по названием Paxlovid.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Pfizer, вакцинация, пандемия COVID-19
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