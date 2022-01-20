Бывает раз в жизни: греческие острова парализовал обильный снегопад
Сирос, Наксос, Тинос, Андрос, Миконос, Санторини засыпало снегом. Местные жители говорят, что в последний раз такое видели несколько десятков лет назад.
Об этом сообщает Greek Reporter.
Сильный снегопад спровоцировал на дорогах пробки и десятки аварий. Много горных поселений оказались отрезанными от цивилизации.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
На островах, где не хватает снегоочистительной техники, пришлось привлекать пожарные службы, полицию и армию, чтобы эвакуировать застрявших в автомобилях граждан и туристов.
Правительство просит население не выходить на улицу без надобности.
Непогода удержится на курортах и в столице до среды.
Как ранее писали Власти, в январе этого года снег выпал в Сахаре.