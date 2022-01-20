Бывает раз в жизни: греческие острова парализовал обильный снегопад

Сирос, Наксос, Тинос, Андрос, Миконос, Санторини засыпало снегом. Местные жители говорят, что в последний раз такое видели несколько десятков лет назад.

Много горных селений оказались отрезанными от цивилизации.



Об этом сообщает Greek Reporter.

Сильный снегопад спровоцировал на дорогах пробки и десятки аварий. Много горных поселений оказались отрезанными от цивилизации.

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На островах, где не хватает снегоочистительной техники, пришлось привлекать пожарные службы, полицию и армию, чтобы эвакуировать застрявших в автомобилях граждан и туристов.

Правительство просит население не выходить на улицу без надобности.

Непогода удержится на курортах и в столице до среды.

Как ранее писали Власти, в январе этого года снег выпал в Сахаре.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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