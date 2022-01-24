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Главная » Мир » Религия
21:48 24 Января 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

125 германских католических деятеля открыто признались в нетрадиционной ориентации

Представители католической церкви в Германии совершили коллективный каминг-аут.

в Германии публично объявили о своей принадлежности к квир-сообществу

Представители католической церкви в Германии публично объявили о своей принадлежности к квир-сообществу, потребовав изменения церковного трудового права. 125 человек – католические священники, представители общин, преподаватели и сотрудники церковной администрации совершили коллективный каминг-аут — заявили, что принадлежат к сообществу ЛГБТК+. Они также призвали других католиков присоединиться к инициативе #OutInChurch. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Участники, так называемой акции, выставили свои требования: католическая церковь должна прекратить использовать сексуальную ориентацию и гендерную идентификацию как повод для увольнения, кроме того, дискредитирующие заявления в отношении пола и сексуальности должны быть исключены из церковного учения.

Инициировавший в 2021 году благословение для гомосексуальных пар священник Бернда Мёнкебюшера (Bernd Mönkebüscher) рассказал, что акция каминг-аута в церковной среде была вдохновлена примером прошлого года, когда 185 немецких актрис и актеров рассказали, что они геи, лесбиянки, бисексуалы, транс- квир-, интерсекс- и небинарные люди.

Как отметил священник Бернд Мёнкебюшер, который в 2021 году инициировал благословение для однополых пар, акция в церковной среде вдохновлена примером 185 немецких актеров и актрис, которые сделали каминг-аут ранее.

Кроме этого, в Германии в январе 2021 года впервые в истории появился уполномоченный федерального правительства по имплементации сексуального и гендерного разнообразия. Эту должность занял депутат бундестага от «зеленых» Свен Леман. Он будет сотрудничать с министерствами страны по проектам, касающимся прав ЛГБТК+.

Ранее Власти писали, что в Испании расследуют массовые случаи педофилии в католической церкви.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: каминг-аут, квир-сообщество, немецкие священники
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