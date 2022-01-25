Ковидной тысячей можно будет оплатить коммуналку: кого касается
В феврале для людей старше 60 лет расширят программу «єПідтримка», сделав возможность оплатить тысячей за вакцинацию коммунальные услуги.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 24 января.
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Он напомнил, что в рамках программы «єПідтримка» с 24 января тысячу гривен за вакцинацию люди старше 60 лет смогут тратить на покупку лекарств.
“Кроме этого, в течение месяца мы дополнительно расширим программу для пожилых людей: у них будет возможность использования этих средств на оплату коммунальных услуг», — сказал глава государства.
Он также уточнил, что программа будет распространяться на подростков от 14 до 18 лет.
«Помимо базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия, они смогут тратить деньги и в сфере образования – на образовательные курсы, образовательные услуги, образовательные программы и т.д.», – сообщил глава государства.
Как сообщали Власти, с понедельника, 24 января, вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить 1000 гривен по программе “єПідтримка” на покупку лекарств.