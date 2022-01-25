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Главная » Украина » Экономика
06:05 25 Января 2022 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Ковидной тысячей можно будет оплатить коммуналку: кого касается

В феврале для людей старше 60 лет расширят программу «єПідтримка», сделав возможность оплатить тысячей за вакцинацию коммунальные услуги.

Пожилые люди смогут потратить тысячу на коммунальные услуги

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 24 января.

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Он напомнил, что в рамках программы «єПідтримка» с 24 января тысячу гривен за вакцинацию люди старше 60 лет смогут тратить на покупку лекарств.

“Кроме этого, в течение месяца мы дополнительно расширим программу для пожилых людей: у них будет возможность использования этих средств на оплату коммунальных услуг», — сказал глава государства.

Он также уточнил, что программа будет распространяться на подростков от 14 до 18 лет.

«Помимо базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия, они смогут тратить деньги и в сфере образования – на образовательные курсы, образовательные услуги, образовательные программы и т.д.», – сообщил глава государства.

Как сообщали Власти, с понедельника, 24 января, вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить 1000 гривен по программе “єПідтримка” на покупку лекарств.

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Тэги: тысяча Зеленского
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