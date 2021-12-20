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06:24 25 Января 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Количество больных удвоится: Ляшко рассказал, что ждать от новой волны COVID-19

В Украине во время новой волны коронавируса прогнозируется вдвое большее количество заражений, чем осенью 2021 года.

Ляшко спрогнозировал, как Украина пройдет новую волну COVID-19

Об этом  заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге после заседания СНБО 24 января. В то же время он добавил, что благодаря вакцинации госпитализаций будет меньше.

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Министр уточнил, что сейчас на фоне удвоения случаев коронавирусной болезни, количество госпитализаций увеличивается всего на 5 процентов.

“Хочу назвать цифру – 18 тысяч. Это количество жизней, которые сегодня, как показывает математическое моделирование, спасла вакцинация от COVID-19”, — отметил министр.

Он также добавил, что в случае увеличения количества вакцинированных новую волну COVID-19 Украина пройдет более спокойно, чем предыдущие, несмотря на прогнозируемый рост числа больных.

По мнению Ляшко, этому способствует как иммунизация населения, так и то, что штамм «Омикрон» менее агрессивен.

Как сообщали Власти, с 25 января Ривненская и Львовская области могут перейти в “красную” зону карантина из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19.

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Тэги: covid-19, виктор ляшко
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