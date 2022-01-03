В Буркина-Фасо произошел госпереворот

Армия заявила в понедельник, 24 января, что свергла президента Роша Каборе, приостановила действие конституции, распустила правительство и парламент и закрыла границы.

Жители столицы поддержали мятежников.



Об этом сообщает Reuters.

В объявлении, подписанном подполковником Полем-Анри Сандаого Дамиба и зачитанном по государственному телевидению, говорилось, что переворот был осуществлен без насилия и что задержанные находятся в безопасном месте.

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Заявление было сделано от имени ранее неизвестной организации — Патриотического движения за защиту и восстановление (MPSR).

В понедельник местонахождение президента Каборе было неизвестно, и сведения о нем противоречивы.

Как писали Власти, в Буркина-Фасо военные взбунтовались против властей. В воскресенье, 23 января, сотни жителей столицы выступили в поддержку мятежников.

Военные перевороты привели к свержению правительств за последние полтора года в Мали и Гвинее. Военные также пришли к власти в Чаде в прошлом году после того, как президент погиб в бою с повстанцами.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: путч, военный переворот