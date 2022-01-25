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Главная » Украина » Общество
10:20 25 Января 2022 Просмотров 67   КомментариевКомментарии

Тысяча на лекарства: как быть, если нет смартфона

Со вчерашнего дня, 24 января, вакцинированные украинце старше 60 лет за ковидную тысячу могут купить лекарства – как онлайн, так и в обычных аптеках, но воспользоваться этой возможностью могут не все.

Как потратить 1000 на лекарства, если нет смартфона

Многие пожилые люди не имеют смартфонов и либо не могут зарегистрироваться в приложении “Дія”, либо отсутствие модуля NFC, позволяющего осуществить безконтактную оплату, не позволяет им рассчитаться за покупку.

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Представитель Минцифры в таком случае советует идти в банк за пластиковой картой. Их уже выдают Альфа-банк и monobank, а всего к программе подключатся — 9 финансовых учреждений.

Если же виртуальная карта «єПідтримки» оформлена в банке, который не выдает физическую карту, то можно сделать покупку и рассчитаться через интернет. Кроме того, можно обратиться за помощью к своим детям или внукам, чтобы они настроили карту на свой телефон и смогли купить лекарства. Такая процедура занимает всего несколько минут.

Для вакцинированных украинцев, которые не имеют возможности зарегистрироваться в приложении “Дія” из-за отсутствия смартфона или интернета также предусмотрена возможность прямого обращения в отделение банка, где специалисты учреждения помогут все сделать и выдадут физическую карту. Но запустить такой сервис обещают только с апреля.

Как сообщали Власти, с понедельника, 24 января, вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить 1000 гривен по программе “єПідтримка” на покупку лекарств.

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Тэги: тысяча Зеленского, ковидная тысяча
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С сегодня украинцы старше 60 лет могут покупать лекарства за ковидную тысячу
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