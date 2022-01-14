Макрон позвонит сначала Путину, а потом с Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни поговорит по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем президентом Украины Владимиром Зеленским.

макрон решил пообщаться с лидерами РФ и Украины



Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца. Общение затронет вопросы угрозы вторжения РФ в Украину.

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«Президент Республики в ближайшие дни проведет разговор с президентом Путиным и президентом Зеленским», – сказано в сообщении.

там также отмечено, что Макрон полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также продемонстрировать свою солидарность и готовность поддержать государства ЕС.

Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 19 января, призвал страны ЕС начать с Россией новые переговоры по проблеме безопасности на континенте.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Россия, Франция, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон