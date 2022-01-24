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10:41 25 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Киевом авто влетело в отбойник и перевернулось: девушку-водителя госпитализировали

Рано утром 25 января на автодороге «Одесса – Киев» под Фастовом легковой автомобиль влетел в отбойник и перевернулся, женщину-водителя госпитализировали.

от удара об отбойник авто перевернуло

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области. инцидент произошел около 05:00.

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По информации правоохранителей, 26-летняя водитель автомобиля марки «НYUNDAI SONATA» не справилась с управлением и влетела в отбойник, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. ее госпитализировали ​​в Киевскую областную клиническую больницу.

На месте происшествия работает группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции.

После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Водителя госпитализировали с травмами

Водителя госпитализировали с травмами

Как сообщали Власти, в понедельник, 24 января, на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» произошло смертельное ДТП с участием минивэна Mercedes-Benz Viano и легковушки Ford Orion.

Немного об авторе
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Тэги: Киев, дтп
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