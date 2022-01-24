НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
12:39 25 Января 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

В “красную” зону карантина переходит еще одна область Украины

Ривненская область переходит в «красную» зону адаптивного карантина с 27 января.

Ривненская область

Об этом сообщил в  Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 «красный» уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области», – написал он.

В «красной» зоне адаптивного карантина запрещается:

  • работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров,

  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Учебные заведения могут работать, если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат.

Ограничения «красного» уровня не будут применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов «зеленого» COVID-сертификата.

Как сообщали Власти, с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в «красную зону» адаптивного карантина.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: карнатин, ривне
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.01.2022 17:16
Завтра еще две области Украины могут перейти в “красную” зону карантина
ТОР
21.01.2022 14:32
В Ривном полицейские ночью ворвались в бордель и испортили удовольствие клиенту. Видео
ТОР
13.01.2022 11:08
Еще в одной области Украины ухудшились COVID-показатели до “оранжевого” уровня
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Американский истребитель неудачно приземлился на авианосец: семь пострадавших

09:26 Мир

Киев снова стал лидером по заболеваемости COVID-19

08:54 Украина

На Солнце произошел мощный выброс: NASA опубликовало видео

01:18 Мир

Украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине

14:11 Украина

В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: движение заблокировано

09:31 Украина

В Харькове пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в его машине

09:06 Украина

В Киеве в арендованной квартире при пожаре сгорел мужчина

08:51 Украина

В Киеве на пороге больницы застрелился мужчина

08:00 Украина

С сегодня украинцы старше 60 лет могут покупать лекарства за ковидную тысячу

07:48 Украина

У Зеленского отреагировали на планы Кремля о новом правительстве в Украине во главе с Мураевым

19:09 Украина

В России женщина утонула в проруби во время крещенских купаний. Видео

14:35 Мир

Новости | NetGameSlots.com