В “красную” зону карантина переходит еще одна область Украины
Ривненская область переходит в «красную» зону адаптивного карантина с 27 января.
Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 «красный» уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области», – написал он.
В «красной» зоне адаптивного карантина запрещается:
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работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
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работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров,
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работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
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работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
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проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
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работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
Учебные заведения могут работать, если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат.
Ограничения «красного» уровня не будут применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов «зеленого» COVID-сертификата.
Как сообщали Власти, с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в «красную зону» адаптивного карантина.