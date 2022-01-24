В “красную” зону карантина переходит еще одна область Украины

Ривненская область переходит в «красную» зону адаптивного карантина с 27 января.

Ривненская область



Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 «красный» уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области», – написал он.

В «красной» зоне адаптивного карантина запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров,

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Учебные заведения могут работать, если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат.

Ограничения «красного» уровня не будут применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов «зеленого» COVID-сертификата.

Как сообщали Власти, с понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в «красную зону» адаптивного карантина.

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