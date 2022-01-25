Мэра Киева Кличко лишили части полномочий

Мэра Киева Виталия Кличко лишили полномочий предлагать кандидатуры глав райадминистраций столицы.

Часть полномочий Кличко передали Шмыгалю



Об этом сообщила ТСН со ссылкой на постановление №43 от 24 января, принятое на внеочередном заседании правительства.

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Теперь кандидатуры глав РГА в будет предлагать не городской голова, а премьер-министр. Назначение на эти должности утверждает президент Украины.

«Председатель областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины согласно предложениям премьер-министра Украины», — сказано в постановлении.

Ранее в Киеве и Севастополе главу районной госадминистрации назначал на должность и увольнял с нее президент. Представление кандидатур осуществлял Кабинет Министров, а предложения вносили главы Киевской и Севастопольской городских госадминистраций соответственно.

Как сообщали Власти, первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение в деле о лишении земельного участка аппарата СНБО.

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Тэги: Киев, Виталий Кличко