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12:56 25 Января 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Мэра Киева Кличко лишили части полномочий

Мэра Киева Виталия Кличко лишили полномочий предлагать кандидатуры глав райадминистраций столицы.

Часть полномочий Кличко передали Шмыгалю

Об этом сообщила ТСН со ссылкой на постановление №43 от 24 января, принятое на внеочередном заседании правительства.

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Теперь кандидатуры глав РГА в будет предлагать не городской голова, а премьер-министр. Назначение на эти должности утверждает президент Украины.

«Председатель областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины согласно предложениям премьер-министра Украины», — сказано в постановлении.

Ранее в Киеве и Севастополе главу районной госадминистрации назначал на должность и увольнял с нее президент. Представление кандидатур осуществлял Кабинет Министров, а предложения вносили главы Киевской и Севастопольской городских госадминистраций соответственно.

Как сообщали Власти, первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение в деле о лишении земельного участка аппарата СНБО.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, Виталий Кличко
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