Хочу увидеть войну: британский турист после Афганистана собрался в Украину
Майлз Рутледж, 21-летний студент из английского Бирмингема планирует посетить Украину, чтобы, по его словам, «увидеть войну».
Об этом пишет Metro.
Майлзу нравится путешествовать по самым опасным местам планеты. Он уже побывал в Афганистане, как раз когда власть в стране захватили талибы. Теперь он собрался в Украину, чтобы, по его словам, увидеть «критическую точку конфликта, если она наступит».
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Он говорит, что хочет увидеть Крым, а также Харьков и Донецк.
Рутледж даже организовал краудфандинг и уже собрал для своего путешествия 465 фунтов стерлингов.
В своем Twitter он написал, что уже в среду, 26 января, собирается прилететь во Львов. По его словам, билет ему обошелся «дешево, как чипсы».
«Пора отправиться в Украину, чтобы задокументировать, что там происходит, и показать вам все, что отфильтровывают журналисты», – написал он.
Тем временем Министерство иностранных дел Великобритании порекомендовало британцам не ездить в Донецк и Крым из-за «постоянной неопределенности в намерениях России», отмечает издание.
Ранее Власти писали, что Госдепартамент США предостерег американских граждан от посещения Украины из-за возможного вторжения России.