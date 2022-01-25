Хочу увидеть войну: британский турист после Афганистана собрался в Украину

Майлз Рутледж, 21-летний студент из английского Бирмингема планирует посетить Украину, чтобы, по его словам, «увидеть войну».

Майлз Рутледж поехал в Афганистан, «потому что это было опасно».



Об этом пишет Metro.

Майлзу нравится путешествовать по самым опасным местам планеты. Он уже побывал в Афганистане, как раз когда власть в стране захватили талибы. Теперь он собрался в Украину, чтобы, по его словам, увидеть «критическую точку конфликта, если она наступит».

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Он говорит, что хочет увидеть Крым, а также Харьков и Донецк.

Рутледж даже организовал краудфандинг и уже собрал для своего путешествия 465 фунтов стерлингов.

В своем Twitter он написал, что уже в среду, 26 января, собирается прилететь во Львов. По его словам, билет ему обошелся «дешево, как чипсы».

«Пора отправиться в Украину, чтобы задокументировать, что там происходит, и показать вам все, что отфильтровывают журналисты», – написал он.

Тем временем Министерство иностранных дел Великобритании порекомендовало британцам не ездить в Донецк и Крым из-за «постоянной неопределенности в намерениях России», отмечает издание.

Ранее Власти писали, что Госдепартамент США предостерег американских граждан от посещения Украины из-за возможного вторжения России.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Великобритания, туристы, российское вторжение