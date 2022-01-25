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Главная » Мир » Политика
15:35 25 Января 2022 Просмотров 85   КомментариевКомментарии

Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину из-за угрозы вторжения РФ

Канада призывает семьи дипломатов в Украине покинуть страну на фоне российских угроз.

Канада не закроет посольство в Киеве и консульство в Львове

Об этом сообщило издание Globe and Mail.

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Высокопоставленный чиновник в правительстве Канады заявил, что супругам и детям до 18 лет дипломатического персонала предложено покинуть Украину.

По данным издания, официальное объявление об эвакуации сотрудников посольства будет сделано позднее 25 января.

При этом отмечено, что посольство в Киеве и консульство Канады во Львове останутся открытыми.

Как сообщали Власти, вслед за США и Британией Австрия заявила о готовности эвакуировать из Украины своих дипломатов.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Канада, Россия - страна агрессор
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