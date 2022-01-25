Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину из-за угрозы вторжения РФ

Канада призывает семьи дипломатов в Украине покинуть страну на фоне российских угроз.

Канада не закроет посольство в Киеве и консульство в Львове



Об этом сообщило издание Globe and Mail.

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Высокопоставленный чиновник в правительстве Канады заявил, что супругам и детям до 18 лет дипломатического персонала предложено покинуть Украину.

По данным издания, официальное объявление об эвакуации сотрудников посольства будет сделано позднее 25 января.

При этом отмечено, что посольство в Киеве и консульство Канады во Львове останутся открытыми.

Как сообщали Власти, вслед за США и Британией Австрия заявила о готовности эвакуировать из Украины своих дипломатов.

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Тэги: Канада, Россия - страна агрессор