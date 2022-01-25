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15:35 25 Января 2022 85 Комментарии
Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину из-за угрозы вторжения РФ
Канада призывает семьи дипломатов в Украине покинуть страну на фоне российских угроз.
Канада не закроет посольство в Киеве и консульство в Львове
Об этом сообщило издание Globe and Mail.
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Высокопоставленный чиновник в правительстве Канады заявил, что супругам и детям до 18 лет дипломатического персонала предложено покинуть Украину.
По данным издания, официальное объявление об эвакуации сотрудников посольства будет сделано позднее 25 января.
При этом отмечено, что посольство в Киеве и консульство Канады во Львове останутся открытыми.
Как сообщали Власти, вслед за США и Британией Австрия заявила о готовности эвакуировать из Украины своих дипломатов.
Тэги: Канада, Россия - страна агрессор
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