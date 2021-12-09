Компания Илона Маска ищет подопытных людей для вживления чипов
Компания Илона Маска, которая создает чипы для мозга, начала поиски «руководителя клинических испытаний» для проведения опытов на людях.
Об этом сообщает The Guardian.
«В качестве директора по клиническим испытаниям вы будете тесно сотрудничать с ведущими врачами и инженерами, а также работать с первыми участниками клинических испытаний Neuralink», – говорится в объявлении о вакансии во Фремонте, штат Калифорния.
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Neuralink разрабатывает чип, который будет имплантироваться в мозг людей для стимуляции мозговой активности. Он предназначен для использования в медицине – например, для лечения травм спинного мозга и неврологических расстройств.
Имплантат Neuralink выглядит очень компактным, в форме монеты 23 × 8 мм. Информация с него передается с мегабитной скоростью и радиусом действия до 10 метров, а батареи хватает на целый день работы. Ее подзарядка будет проводиться ночью с помощью магнитного зарядного устройства.
Ранее Власти писали, что компания Neuralink надеется в 2022 году начать имплантировать свои микрочипы в мозг людей.