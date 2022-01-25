NASA заявило о подготовке двух миссий на Венеру

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о двух новых миссиях программы “Дискавери” по изучению Венеры.

Возможно, Венера была первой обитаемой планетой в Солнечной системе



Об этом сообщили на сайте NASA. По информации агентства, цели миссии – понять, как Венера превратилась в адский мир, имея так много похожих на Землю характеристик.

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“Венера скрывает огромное количество информации, которая может помочь нам лучше понять Землю и экзопланеты или планеты за пределами нашей Солнечной системы”, – сказано в сообщении.

Также в агентстве отметили, что лаборатория реактивного движения разрабатывает концепции миссий, чтобы выжить при экстремальных температурах и атмосферном давлении планеты.

Как сообщали Власти, Обсерватория солнечной динамики НАСА (SDO) зафиксировала солнечную вспышку среднего уровня в четверг, 20 января, с пиком в 08:01 по Киеву.

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