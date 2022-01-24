В Средиземном море грузовое судно село на мель и раскололось пополам: есть пострадавшие
Грузовое судно Manassa Rose, шедшее под флагом Коморских островов, село на мель у северо-западного побережья острова Крит утром во вторник, 25 января.
Об этом сообщает Ekathimerini.
После того, как корабль отплыл из Турции, он был застигнут метелью – одной из самых сильных за последние десятилетия в этом регионе, и сел на мель в устье залива Киссамос. Затем под ударами волн раскололся пополам.
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Все 10 членов экипажа были спасены береговой охраной, спасателями-добровольцами и экипажами двух других кораблей, которые откликнулись на сигнал бедствия.
Сообщается, что двое членов экипажа были доставлены в больницу с серьезными симптомами переохлаждения.
Судно Manassa Rose направлялось в Ливию с партией металла.
Ранее Власти писали, что в водах Индийского океана возле Мадагаскара затонуло грузовое судно, на борту которого находилось 130 нелегальных пассажиров.