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19:33 25 Января 2022 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

В Средиземном море грузовое судно село на мель и раскололось пополам: есть пострадавшие

Грузовое судно Manassa Rose, шедшее под флагом Коморских островов, село на мель у северо-западного побережья острова Крит утром во вторник, 25 января.

Грузовое судно Manassa Rose село на мель у острова Крит.

Об этом сообщает Ekathimerini.

После того, как корабль отплыл из Турции, он был застигнут метелью – одной из самых сильных за последние десятилетия в этом регионе, и сел на мель в устье залива Киссамос. Затем под ударами волн раскололся пополам.

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Все 10 членов экипажа были спасены береговой охраной, спасателями-добровольцами и экипажами двух других кораблей, которые откликнулись на сигнал бедствия.

Сообщается, что двое членов экипажа были доставлены в больницу с серьезными симптомами переохлаждения.

Судно Manassa Rose направлялось в Ливию с партией металла.

Ранее Власти писали, что в водах Индийского океана возле Мадагаскара затонуло грузовое судно, на борту которого находилось 130 нелегальных пассажиров.

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Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Греция, кораблекрушение, Крит
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