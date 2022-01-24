В Средиземном море грузовое судно село на мель и раскололось пополам: есть пострадавшие

Грузовое судно Manassa Rose, шедшее под флагом Коморских островов, село на мель у северо-западного побережья острова Крит утром во вторник, 25 января.

Грузовое судно Manassa Rose село на мель у острова Крит.



Об этом сообщает Ekathimerini.

После того, как корабль отплыл из Турции, он был застигнут метелью – одной из самых сильных за последние десятилетия в этом регионе, и сел на мель в устье залива Киссамос. Затем под ударами волн раскололся пополам.

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Все 10 членов экипажа были спасены береговой охраной, спасателями-добровольцами и экипажами двух других кораблей, которые откликнулись на сигнал бедствия.

Сообщается, что двое членов экипажа были доставлены в больницу с серьезными симптомами переохлаждения.

Судно Manassa Rose направлялось в Ливию с партией металла.

Ранее Власти писали, что в водах Индийского океана возле Мадагаскара затонуло грузовое судно, на борту которого находилось 130 нелегальных пассажиров.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Греция, кораблекрушение, Крит