Зеленский опубликовал еще одно видеообращение: рассказал, как пугать интернет

Президент Владимир Зеленский опубликовал еще одно видео, в котором призвал граждан сохранять спокойствие и не паниковать на фоне новостей о возможном российском вторжении.

Зеленский снова успакаивал украинцев



Видеообращение появилось на сайте Офиса президента.

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Глава государства отметил, что за прошедшие сутки ситуация на Востоке Украины контролируется, несмотря на обстрелы и нарушение режима прекращения огня. Но по его словам, главное, что нет раненых и убитых.

“Конечно, «розовых очков» нет, детских иллюзий нет, все – непросто. Но есть надежда, покой, выдержка и работа, 24/7. А значит, и будет результат. А значит, будет и мир.

Не бойтесь интернета – пусть интернет боится нас. Чем его можно испугать? Здоровым, логичным, критическим и – главное – положительным мышлением», – сказал Зеленский

Он также добавил, что 26 января на встрече советников в Нормандском формате надеются поднять вопрос о проведении встречи лидеров государств на саммите.

Кроме того, решение некоторых западных стран эвакуировать работников своих дипломатических представительств он назвал «тонкостями дипломатической игры».

Также президент успокоил, что все под контролем в медицинской системе и с вакцинацией против коронавируса, а также в сфере энергетики.

Как сообщали Власти, меньше недели назад, 20 января, президент Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Украины, где попросил не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России.

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