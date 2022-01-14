Байден готов ввести персональные санкции против Путина

Президент США заявил, что рассмотрит вопрос о персональных санкциях против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.

Президент США Джо Байден говорит по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным из кабинета в Белом доме.



Об этом сообщает BBC News.

Журналисты спросили Джо Байдена, может ли он представить себе введение санкций лично против российского президента в случае вторжения. Байден сказал: «Да». И добавил, что агрессия против Украины будет иметь «огромные последствия» и станет «крупнейшим вторжением со времен Второй мировой войны».

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Байден добавил, что считает своим долгом усилить присутствие НАТО в Восточной Европе.

«Мы должны дать понять, что ни у кого, ни у одного члена НАТО нет причин беспокоиться о том, что НАТО не встанет на их защиту», – сказал президент США.

США, как и другие союзники по НАТО, неоднократно заявляли, что размещение войск на востоке Европы не предусматривает их участия в боевых действиях на территории Украины. Войска в пограничных с Украиной странах НАТО, как заявляют в Вашингтоне, должны продемонстрировать солидарность союзников с Украиной, противостоящей российской агрессии.

Ранее Власти писали, что группа сенаторов во главе с председатель комитета по международным отношениям Робертом Менендесом подготовила проект новых санкций в отношении высших российских военных и правительственных чиновников и лично президента Путина. Санкции предлагают ввести, если Россия начнет вторжение в Украину.

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Тэги: санкции, США, Джо Байден, Владимир Путин, российское вторжение