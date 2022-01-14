НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
08:10 26 Января 2022 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Байден готов ввести персональные санкции против Путина

Президент США заявил, что рассмотрит вопрос о персональных санкциях против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.

Президент США Джо Байден говорит по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным из кабинета в Белом доме.

Об этом сообщает BBC News.

Журналисты спросили Джо Байдена, может ли он представить себе введение санкций лично против российского президента в случае вторжения. Байден сказал: «Да». И добавил, что агрессия против Украины будет иметь «огромные последствия» и станет «крупнейшим вторжением со времен Второй мировой войны».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Байден добавил, что считает своим долгом усилить присутствие НАТО в Восточной Европе.

«Мы должны дать понять, что ни у кого, ни у одного члена НАТО нет причин беспокоиться о том, что НАТО не встанет на их защиту», – сказал президент США.

США, как и другие союзники по НАТО, неоднократно заявляли, что размещение войск на востоке Европы не предусматривает их участия в боевых действиях на территории Украины. Войска в пограничных с Украиной странах НАТО, как заявляют в Вашингтоне, должны продемонстрировать солидарность союзников с Украиной, противостоящей российской агрессии.

Ранее Власти писали, что группа сенаторов во главе с председатель комитета по международным отношениям Робертом Менендесом подготовила проект новых санкций в отношении высших российских военных и правительственных чиновников и лично президента Путина. Санкции предлагают ввести, если Россия начнет вторжение в Украину.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: санкции, США, Джо Байден, Владимир Путин, российское вторжение
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.01.2022 16:48
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с Путиным
ТОР
29.12.2021 09:57
Байден не исключил новую встречу с Путиным 10 января
ТОР
08.12.2021 08:18
Какой выбор они сделают: в США надеются увидеть результаты переговоров Байдена и Путина в ближайшие дни
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com