Байден готов ввести персональные санкции против Путина
Президент США заявил, что рассмотрит вопрос о персональных санкциях против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.
Об этом сообщает BBC News.
Журналисты спросили Джо Байдена, может ли он представить себе введение санкций лично против российского президента в случае вторжения. Байден сказал: «Да». И добавил, что агрессия против Украины будет иметь «огромные последствия» и станет «крупнейшим вторжением со времен Второй мировой войны».
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Байден добавил, что считает своим долгом усилить присутствие НАТО в Восточной Европе.
«Мы должны дать понять, что ни у кого, ни у одного члена НАТО нет причин беспокоиться о том, что НАТО не встанет на их защиту», – сказал президент США.
США, как и другие союзники по НАТО, неоднократно заявляли, что размещение войск на востоке Европы не предусматривает их участия в боевых действиях на территории Украины. Войска в пограничных с Украиной странах НАТО, как заявляют в Вашингтоне, должны продемонстрировать солидарность союзников с Украиной, противостоящей российской агрессии.
Ранее Власти писали, что группа сенаторов во главе с председатель комитета по международным отношениям Робертом Менендесом подготовила проект новых санкций в отношении высших российских военных и правительственных чиновников и лично президента Путина. Санкции предлагают ввести, если Россия начнет вторжение в Украину.