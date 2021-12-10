США пригрозили Беларуси за возможную помощь в агрессии России

США предупредили режим Лукашенко, что он получит «решительный ответ», если поможет России напасть на соседнюю Украину.

США пригрозили Лукашенко «решительным ответом»



Об этом сообщает Radio Free Europe.

«Мы дали понять Беларуси, что, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров», – заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс во вторник, 25 января.

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Прайс предупредил: если вторжение будет происходить с территории Беларуси или если российские войска на постоянной основе будут размещены в Беларуси, «НАТО может пересмотреть расстановку своих сил в странах, граничащих с Беларусью».

Как писали Власти, накануне Александр Лукашенко заявил, что отправит на границу с Украиной «целый контингент белорусской армии», потому что якобы «украинцы начали стягивать туда войска».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, российская агрессия, Республика Беларусь