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Главная » Украина » Общество
08:44 26 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украину из США прилетели около 300 “Джавелинов”

США передали Украине около 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin в рамках пакета помощи, прибывшей в Украину 25 января.

В Украину прибыла третья часть пакета помощи от США

Об этом проинформировало в  Facebook посольство США.

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В сообщении отмечено, что в третьем пакете помощи США направили около 79 тонн вооружения, в том числе 300 “Джавелинов”.

Это часть пакета вооружения, которое США предоставляют Украине в размере $200 миллионов.

Груз с помощью прибыл в Украину 25 января

Груз с помощью прибыл в Украину 25 января

Javelin – это переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Выпущенная из него ракета, благодаря специальной технологии не нуждается в корректировке оператором.

Как сообщали Власти, в аэропорт «Борисполь» 25 января прибыл груз с современным оборудованием и боеприпасами для поддержки Вооруженных Сил Украины в усилиях возможной агрессии РФ.

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Тэги: оружие, США, Javelin
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