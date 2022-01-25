В Украину из США прилетели около 300 “Джавелинов”
США передали Украине около 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin в рамках пакета помощи, прибывшей в Украину 25 января.
Об этом проинформировало в Facebook посольство США.
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В сообщении отмечено, что в третьем пакете помощи США направили около 79 тонн вооружения, в том числе 300 “Джавелинов”.
Это часть пакета вооружения, которое США предоставляют Украине в размере $200 миллионов.
Javelin – это переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Выпущенная из него ракета, благодаря специальной технологии не нуждается в корректировке оператором.
Как сообщали Власти, в аэропорт «Борисполь» 25 января прибыл груз с современным оборудованием и боеприпасами для поддержки Вооруженных Сил Украины в усилиях возможной агрессии РФ.