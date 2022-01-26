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Главная » Украина » Экономика
09:03 26 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Борщевой набор в Украине за год подорожал вдвое

В Украине стоимость стандартного набора овощей для приготовления борща в январе 2022 года более чем в два раза превысила показатель января прошлого года.

Значительно подорожали капуста и лук

Об этом сообщили на сайте Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

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В сообщении отмечено, что к началу января средняя стоимость капусты белокочанной выросла по сравнению с октябрем-2021 на 54% – до 12,09 грн/кг, лука репчатого – на 26%, также до 12,09 грн/кг, моркови – на 11%, до 9,98 грн/кг, картофеля – на 1%, до 8,76 грн/кг.

По данным экспертов центра, удорожание продуктов питания вызвано отменой тарифных льгот в январе 2021 года, что привело к росту тарифов на электроэнергию в прошлом году на 36,6%, водоснабжения (+10,9%), водоотвода (+17,3%).

На подорожание продуктов повлиял также рост платы за аренду помещений, уровня заработной платы работников и транспортных расходов.

Как сообщали Власти, в Украине ввели госрегулирование цен на ряд продуктов, ограничив торговую надбавку не более 10% на период карантина.

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Тэги: борщевой набор
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