Нидерланды ослабляют карантин несмотря на вспышку “Омикрона”
Правительство Нидерландов заявило, что со среды, 26 января, ослабляет карантинные ограничения, которые были одними из самых жестких в Европе.
Об этом сообщает BBC News.
Премьер-министр Марк Рютте заявил на пресс-конференции, что страна «идет на риск», ослабляя ограничения. Он добавил, что новые правила будут действовать до 8 марта.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Кафе, бары и рестораны будут открыты до 22:00, но посетители должны будут предъявить свидетельство о вакцинации или справку о выздоровлении. Ночные клубы будут по-прежнему закрытыми, а на спортивные и культурные мероприятия будут пускать не более 1250 человек.
Несмотря на ограничения, количество заболевших в стране растет. В настоящее время регистрируется около 60 тысяч случаев в день.
На сегодняшний день вакцинировано почти 90% жителей Нидерландов.
Как писали Власти, в декабре в Нидерландах ввели жесткий локдаун из-за нового штамма коронавируса.