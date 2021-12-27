Нидерланды ослабляют карантин несмотря на вспышку “Омикрона”

Правительство Нидерландов заявило, что со среды, 26 января, ослабляет карантинные ограничения, которые были одними из самых жестких в Европе.

Несмотря на карантинные ограничения, количество заболевших в стране растет.



Об этом сообщает BBC News.

Премьер-министр Марк Рютте заявил на пресс-конференции, что страна «идет на риск», ослабляя ограничения. Он добавил, что новые правила будут действовать до 8 марта.

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Кафе, бары и рестораны будут открыты до 22:00, но посетители должны будут предъявить свидетельство о вакцинации или справку о выздоровлении. Ночные клубы будут по-прежнему закрытыми, а на спортивные и культурные мероприятия будут пускать не более 1250 человек.

Несмотря на ограничения, количество заболевших в стране растет. В настоящее время регистрируется около 60 тысяч случаев в день.

На сегодняшний день вакцинировано почти 90% жителей Нидерландов.

Как писали Власти, в декабре в Нидерландах ввели жесткий локдаун из-за нового штамма коронавируса.

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