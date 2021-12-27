НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
09:47 26 Января 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Нидерланды ослабляют карантин несмотря на вспышку “Омикрона”

Правительство Нидерландов заявило, что со среды, 26 января, ослабляет карантинные ограничения, которые были одними из самых жестких в Европе.

Несмотря на карантинные ограничения, количество заболевших в стране растет.

Об этом сообщает BBC News.

Премьер-министр Марк Рютте заявил на пресс-конференции, что страна «идет на риск», ослабляя ограничения. Он добавил, что новые правила будут действовать до 8 марта.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Кафе, бары и рестораны будут открыты до 22:00, но посетители должны будут предъявить свидетельство о вакцинации или справку о выздоровлении. Ночные клубы будут по-прежнему закрытыми, а на спортивные и культурные мероприятия будут пускать не более 1250 человек.

Несмотря на ограничения, количество заболевших в стране растет. В настоящее время регистрируется около 60 тысяч случаев в день.

На сегодняшний день вакцинировано почти 90% жителей Нидерландов.

Как писали Власти, в декабре в Нидерландах ввели жесткий локдаун из-за нового штамма коронавируса.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: нидерланды, карантин, штамм омикрон
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.12.2021 11:32
В Нидерландах ввели жесткий локдаун до 14 января: закроют почти все
ТОР
19.12.2021 11:04
В Нидерландах вводят жесткий локдаун из-за “Омикрона”
ТОР
09.12.2021 10:22
План Б: в Великобритании вводят новые ограничения из-за “Омикрона”
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com