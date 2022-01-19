В Украине зарегистрировали лекарство от коронавируса «Молнупиравир»

Препарат «Молнупиравир» снижает риск тяжелого течения заболевания и летального исхода.

Поставки препарата в Украину ожидаются в ближайшее время



Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В Украине официально зарегистрировали препарат для лечения пациентов с коронавирусом «Молнупиравир». Лекарство будет продаваться в виде таблеток для перорального приема.

«Молнупиравир» применяется для того, чтобы пациентов с коронавирусом от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой, тем самым уменьшая риск летального исхода.

Поставки препарата в Украину ожидаются в ближайшее время. Приблизительный объем поставок – 300 тысяч курсов лекарства.

Как ранее сообщали Власти, минздрав согласовал поставки в Украину 300 тысяч курсов препарата «Молнупиравир».

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Минздрав, коронавирус, Молнупиравир